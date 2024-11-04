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Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

00:294/11/2024, Pazartesi
IHA
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Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4-7 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştireceği ziyaretler sırasında Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.

Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4-7 Kasım tarihleri arasında Kırgız Cumhuriyeti ve Macaristan ziyaretleri nedeniyle Erdoğan'ın dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.


#Resmi Gazete
#Cevdet Yılmaz
#Cumhurbaşkanı
#Recep Tayyip Erdoğan

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