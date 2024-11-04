Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz
Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4-7 Kasım 2024 tarihleri arasında gerçekleştireceği ziyaretler sırasında Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz'ın vekalet etmesine dair karar Resmi Gazete'de yayımlandı.
Resmi Gazete'de yayımlanan karar ile birlikte, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın 4-7 Kasım tarihleri arasında Kırgız Cumhuriyeti ve Macaristan ziyaretleri nedeniyle Erdoğan'ın dönüşüne kadar Cumhurbaşkanlığına, Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz vekalet edecek.
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