Karar Resmi Gazete'de yayımlandı: Cumhurbaşkanlığına Cevdet Yılmaz vekalet edecek

Lübnan'da bulunan Türk askerinin görev süresi 1 yıl daha uzatıldı. Kararı değerlendiren TBMM Adalet Komisyonu Başkanı ve AK Parti İstanbul Milletvekili Cüneyt Yüksel, "Bugün Lübnan'daki Geçici Görev Gücü, sadece Lübnan sınırlarını korumanın çok ötesinde aynı zamanda uluslararası barış ve güvenliği de korumaya çalışıyor." dedi.