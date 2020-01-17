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15 TEMMUZ DARBE GİRİŞİMİ

Kararı duyunca kaçtı

15 Temmuz davasında müebbet hapse mahkum olan ancak istinaf mahkemesinin tartışmalı kararıyla tahliye edilen eski EDOK Komutanı Korgeneral Metin İyidil, gizlendiği evde yakalandı. HSK, beraat kararı veren hakimler hakkında soruşturma başlattı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Metin İyidil
Metin İyidil

FETÖ’nün 15 Temmuz’daki darbe girişiminin ardından yargılandığı davada ömür boyu hapse çarptırılıp istinaf mahkemesinin tartışmalı kararıyla beraat edip tahliye olan eski EDOK Muhabere ve Muharebe Eğitim Destek Komutanı Metin İyidil dün yeniden tutuklandı. Ankara Bölge İdare Mahkemesi 20. Ceza Dairesi’nce beraat ve tahliyesine karar verilen İyidil, 14 Ocak günü tutuklu bulunduğu Sincan Cezaevi’nden tahliye olmuştu. Tepkilere yol açan karardan bir gün sonra Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı, üst mahkeme konumundaki 21. Ceza Dairesi’ne itirazda bulundu. 21. Ceza Dairesi de hakkındaki hükmün kesinleşmemesi, isnat edilen suç ve kaçma şüphesini gözeterek Metin İyidil hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarttı. Bu kararın ardından Daire, Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı’na yakalama müzekkeresi yazarak İyidil’in yakalanmasını istedi.

HABERİ ALINCA KAÇTI

Ankara Emniyeti Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri ilk olarak İyidil’in adresine gitti. Ancak yakalama kararını haber alan İyidil’in evden ayrıldığı belirlendi. İyidil Çankaya’daki bir evde gözaltına alındı. Söz konusu adresin Türkiye Futbol Federasyonu (TFF) Başkanı Nihat Özdemir’in gelini Aslı Özdemir’in ailesine ait olduğu öğrenildi. Alınan bilgiye göre, yakalama kararı sonrası bir arkadaşı tarafından evinden alınarak alışveriş merkezine bırakılan İyidil, daha sonra eniştesi olan Nihat Özdemir’in oğlu Batuhan Özdemir’in evine götürüldü. Ancak yapılan baskında İyidil bu adreste de bulunamadı. Yapılan araştırmada Metin İyidil’in, Aslı Özdemir’in kendi ailesinin Çankaya’daki evine götürüldüğü tespit edildi. Polis, üçüncü eve yaptığı baskında İyidil’i yakaladı. Emniyetteki işlemlerinin ardından İyidil 21. Ceza Dairesi’nde hakim karşısına çıktı.

KAÇMA ŞÜPHESİ TUTUKLATTI

Savunması alınan İyidil, darbe gecesi yaptığı tüm faaliyetlerin darbenin engellenmesine yönelik olduğunu ileri sürdü. “İstinaf 20. Ceza Dairesi’nin kararında benim darbeye karışmadığım tespit edildi. Emrimdeki bana bağlı zırhlı birliklerden tankların çıkmaması ve darbenin bastırılması yönünde katkıda bulunmak üzere fiillerde bulundum. Hakkımda verilen beraat kararı doğrudur” iddiasında bulundu. Savunma sonrası kararını açıklayan heyet, İyidil’i “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan tekrar tutukladı. Kararda, ilk derece mahkemesinin mahkumiyet hükmüne dayanak yapılan tanık beyanları ve diğer delillere dikkat çekilirken, tutukluk süresi, hükmün henüz kesinleşmemiş olması, sanığa isnat edilen suçun gerektirdiği cezanın mahiyeti ve sanığın daha önce devlet kademesinde bulunduğu görevleri itibariyle kaçma şüphesi gözetilerek, adli kontrol hükümlerinin yetersiz kalacağı ve atılı suç bakımından tutuklanmanın orantılı bir tedbir niteliğini taşıdığı belirtildi.

TFF Başkanı’nın oğlu ve gelinine gözaltı

  • TFF Başkanı Nihat Özdemir’in oğlu Batuhan Özdemir ve gelini Aslı Özdemir’le birlikte Metin İyidil’in avukatı Abdullah Kaya da gözaltına alındı. Söz konusu isimlerin İyidil’i kaçırmaya çalıştıkları gerekçesiyle gözaltına alındıkları belirtildi. Özdemir çifti ile avukat Kaya emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildikleri adliyede serbest bırakıldı.

İtiraz Yargıtay’a

Yeniden cezaevine gönderilen Metin İyidil hakkında verilen beraat kararına ilişkin itiraz Yargıtay’a yapılabilecek. 14 Ocak’taki karara karşı itirazın 15 gün içerisinde yapılması gerekiyor. Söz konusu beraat kararı, Ankara Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcılığı ya da davanın katılanları arasında bulunan Cumhurbaşkanlığı, TBMM ve Milli Savunma Bakanlığı avukatları tarafından temyiz edilebilecek. Bu durumda da dosya Yargıtay 16. Ceza Dairesi’nin önüne gelecek. Daire, istinaf mahkemesinin kararını bozabilecek ya da onayabilecek.

Beraat veren heyete inceleme

  • Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK), Metin İyidil’in beraati ve tahliyesine karar veren 20. Ceza Dairesi başkan ve üyeleriyle ilgili harekete geçti. HSK 1. Dairesi, tartışmaları da beraberinde getiren kararda, bir kasıt olup olmadığının araştırılması için soruşturma başlattı. Ayrıca kararın altında imzası bulunan başkan ve üyeler farklı illerde ilk derece mahkemelerinde görevlendirildi. Ankara Bölge Adliye Mahkemesi 20. Ceza Dairesi Başkanı Hulusi Gül Çorum’a, daire üyeleri Hakan Tural Eskişehir’e, İsa Karakoç ve Alaattin Akdere ise Konya’ya tayin edildi.

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