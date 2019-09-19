Kararlılıkla sürdürüyoruz

Hükümlü ve tutuklular tarafından iş yurtlarında üretilen ürünlerin tanıtımının yapıldığı Ürün ve El Sanatları Fuarı'nın açılışında konuşan Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, FETÖ ile mücadele konusunda önemli mesajlar verdi.

KARARLI BİR ŞEKİLDE MÜCADELE EDİYORUZ

27 Mayıs ve 12 Eylül darbe dönemlerinde yargı üzerindeki vesayet ile yine FETÖ döneminde yargı üzerinden kurulan kumpaslara dikkat çeken Gül, "Türk yargısı 27 Mayıslardan buraya kadar bu mücadeleden anlının akıyla çıkmıştır. Bugün de Türk yargısı yine terör örgütleriyle kararlı mücadelesini sürdürmektedir. Nasıl ki 15 Temmuz akşamından itibaren kahraman yargı mensuplarımız, adliye çalışanlarımız gece gündüz adliye koridorlarında demokrasi nöbeti tuttuysa, işte bu demokrasi nöbeti hala tutulmaya devam etmektedir. 40 yıl devletin hücrelerine sızmış bu terör örgütüyle mücadeleyi '40 günde bitirdik' şeklinde bir rehavete asla kapılmadan, kararlı bir şekilde ve her alanda elbette sürdürmek boynumuzun borcudur. Ucu nereye değerse değsin bu konuda asla ama asla hukuktan sapmadan mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürmek Türk yargısının elbette onurlu bir mücadelesidir ve onu da yapmaya devam etmektedir" dedi. Bakan Gül, konuşmasına şöyle devam etti: "Örgüt özellikle yargı, emniyet ve orduya sızmıştır, ancak nerede ahlaksızca bir saldırı varsa bilinmelidir ki bu FETÖ'nün bir tezahürüdür. Daha düne kadar FETÖ'cülerle aynı maklubeye kaşık sallayanlar bugün çıkıp da FETÖ mücadelesi dersi vermeye kalkmasınlar. Türk yargısına hesap sormaya, töhmette bulunmaya kalkmasınlar. Türk yargısı bu mücadelesini büyük bir kararlılıkla sürdürmektedir. Bunu yaparken FETÖ'cülerin yaptığı gibi aynı çuvala herkesi koyarak değil, sadece ve sadece hukuktan ve Anayasa’dan emir alarak yapmaktadırlar. Farkı budur. Pensilvanya'dan emir alanlar, vesayetçiden darbeciden emir alanlar değil, Anayasa’dan ve hukuktan emir alarak yargılama yapan bir Türk yargısı var.”

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FETÖ'CÜLER TASFİYE EDİLMİŞTİR, EDİLECEKTİR

"FETÖ'cüler tasfiye edildikçe Türkiye'de yargı sistemi de yörüngesine oturmak üzeredir" diyen Gül, 2019 yılının bu anlamda çok önemli bir milat olduğunu belirterek, "Elbette FETÖ'cüler tasfiye edilmiştir, tasfiye edilecektir, bu süreç devam etmektedir. Çünkü kripto bir örgüttür. Ama 'hepsini temizledik' diye bir düşünce de olmadan Hakimler ve Savcılar Kurulu bu konuda büyük bir titizlikle, en ufak bir delil bile olsa bunu inceleyerek bu mücadeleyi kararlı bir şekilde sürdürmeye devam etmektedir, devam edecektir" ifadelerini kullandı.

FETÖ yöntemleriyle mücadele yapılamaz

FETÖ ile mücadelenin FETÖ yöntemleriyle yapılamayacağını vurgulayan Gül, “Herkes FETÖ’cü ise FETÖ’cü yoktur. Bu FETÖ’nün bir stratejisidir. Masumla suçluyu ayırt etmek kuru ile yaşı ayırt etmek Türk yargısının görevidir. Elbette sadece hakim savcının önüne dosyayı atarak da mücadele olmaz. O dosyanın yine hazırlık aşamalarında delilleriyle dosyalarıyla topyekun bütün kurumlarıyla mücadeleyi yapmak lazım. Hukuk sisteminde eksik kararlar, yanlış kararlar, yeni giren deliller ve bilgiler olabilir. Bu konuda da sistem işlemektedir. Bir diğer mahkeme, üst mahkeme, Yargıtay’ı, Anayasa Mahkemesi, Danıştay’ı bu mücadeleyi elbette sürdürmektedir. Yargı mensupları sadece kararı ile konuşuyor diye kimse asil, şerefli Türk yargısına saldırmaya kalkmasın” diye konuştu.