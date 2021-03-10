Gündem Karlov suikastında 5 ağır müebbet
ANKARA

​Karlov suikastında 5 ağır müebbet

Karlov suikastında 5 ağır müebbet

Karlov suikastına ilişkin 28 sanıklı davada karar çıktı. Sanıklardan 3’üne ikişer kez olmak üzere 5 sanığa ağırlaştırılmış müebbet hapis cezası verildi. 8 sanık FETÖ’den hapse mahkum edilirken, elebaşı Fetullah Gülen ile birlikte 9 sanığın dosyası da ayrıldı.

Osman Özgan Yeni Şafak
Mevlüt Mert Altıntaş - Andrey Karlov
Mevlüt Mert Altıntaş - Andrey Karlov

Rusya’nın Ankara Büyükelçisi Andrey Karlov suikastına ilişkin FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in de arasında bulunduğu 28 sanığın yargılandığı Ankara 2. Ağır Ceza Mahkemesi’ndeki davada karar çıktı.

SUİKASTÇININ ABİSİNE MÜEBBET

  • Mahkeme, suikastçı Mevlüt Mert Altıntaş’ın örgüt abisi Şahin Söğüt, Söğüt’ten sorumlu Salih Yılmaz, MİT’in Rusya masasında görevli Vehbi Kürşad Akalın ve örgüt abisi Hüseyin Kötüce ile örgütün emniyetteki mahrem imamlarından Ahmet Kılınçarslan’ın “Anayasal düzeni ortadan kaldırmaya teşebbüs etme” suçundan ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırılmasına karar verdi. Bu sanıklardan Söğüt, Kılınçarslan ve Yılmaz, Karlov’u “Terör amacıyla tasarlayarak öldürme” suçundan da ayrıca birer kez ağırlaştırılmış müebbet hapis cezasına çarptırıldı. Kötüce ve Akalın ise Karlov’u “terör amacıyla tasarlayarak öldürmeye yardım” suçundan 15’er yıl hapse mahkum edildi.

Karlov suikastı davasında Adil Öksüz itirafı
GÜNDEM
Karlov suikastı davasında Adil Öksüz itirafı

8 SANIĞA FETÖ’DEN CEZA

Mahkeme, 7 sanığa da “Silahlı terör örgütü üyesi olmak” suçundan ceza verdi. O sanıklardan, suikastçı Altıntaş’ın vekil abisi Ramazan Yücel ile suikast kararının alınmasından sonra sergi organizasyonu konusunda çalışma yapan Hayreddin Aydınbaş 10 yıl 6’şar ay hapse çarptırıldı. Yine Altıntaş’ın ev arkadaşı Sercan Başer ile polis okulundan arkadaşı Ufuk Gül 7 yıl 6’şar yıl hapse mahkum edildi. Karlov’un öldürüldüğü serginin organizatörü Mustafa Timur Özkan’ın ise FETÖ’ye yardımdan 3 yıl 9 ay hapsine karar verildi. 6 sanığın beraatına karar veren mahkeme, aralarında örgüt elebaşı Fetullah Gülen, Şerif Ali Tekalan ve Emre Uslu’nun da bulunduğu firari 9 sanığın dosyasının ayrılmasına hükmetti.

Suikastta Rusya masası kullanıldı
GÜNDEM
Suikastta Rusya masası kullanıldı

Moskova karardan memnun

  • Mahkemenin verdiği cezalar Moskova tarafından olumlu karşılandı. Konuyla ilgili açıklama yapan Rusya Dışişleri Bakanlığı, Moskova’nın mahkemenin verdiği karardan memnun olduğunu ifade ederek, “Moskova, mahkemenin Büyükelçi Karlov’un öldürülmesiyle ilgili nihayet karar vermiş olmasından memnun” denildi.
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