Kars’ta jandarmadan silah operasyonu

16:4224/10/2025, Cuma
G: 25/10/2025, Cumartesi
IHA
Ele geçirilen silah ve mühimmatlar.
Kars’ta jandarma ekiplerince kent genelinde düzenlenen operasyonda çok sayıda silah ve mühimmat ele geçirildi.

İl Jandarma Komutanlığı’nca suç unsurlarına yönelik kent genelinde çok sayıda adrese eş zamanlı operasyon düzenlendi. Jandarma ekiplerince düzenlenen operasyon Mauser tüfek, 5 ruhsatsız tabanca, 4 tabanca şarjörü, 172 tabanca fişeği, 8 ruhsatsız av tüfeği, 14 av tüfeği kartuşu, 1 av tüfeği şarjörü, 2 AK-47 Kaleşnikof şarjörü, 46 adet 7.62 mm fişek, 1 kurusıkı tabanca ve 5 kurusıkı tabanca fişeği ele geçirildi.


Operasyon da 9 şüpheli ile çeşitli suçlardan aranan 2 kişi yakalanarak gözaltına alındı. Gözaltına alınan şüphelilerin jandarmadaki işlemleri sürüyor.

#Silah
#Asayiş
#kars
