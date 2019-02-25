Kartal'da çöken binanın enkazından yaşlı adamın kurtarılma anı

Kartal’da 6 Şubat tarihinde 8 katlı binanın çökmesinden 5 saat sonra Ali Alemdar enkaz altından yaralı halde kurtarılmıştı. 75 yaşındaki Ali Alemdar’ın kurtarılma anları ise kameralara yansıdı.
Görüntülerde enkaz altında çalışma yapılıyor, yaşlı adam kurtarılıyor ve sorular sorularak enkaz altındaki diğer insanlar hakkında bilgi alınıyor.
- Görüntülerde ayrıca yaşlı adamın arama kurtarma ekiplerine, "Evde başkaları da vardı. Ben uyuyordum. Çocuk da vardı hepimiz 4 kişiydik. Ondan sonra bir patlama oldu" dediği görülüyor.
Mahmut Tayyip'in kurtarılma anının görüntüleri ortaya çıkmıştı
Kartal'da enkaz altından kurtarılan Mahmut Tayyip Alemdar'ın göçük altından kurtarılma görüntüleri ortaya çıkmıştı. Kurtarma sırasında ekipler Mahmut Tayyip'le sohbet ederken, bir görevli küçük çocuğa, 'Seni buradan çıkarayım maça götüreceğim. Hangi takımlısın?' diye teselli etmeye çalışıyor.
21 kişi hayatını kaybetmişti
6 Şubat'ta Kartal'daki Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi yaralanmıştı.