Gündem Kartalda çöken binanın enkazından yaşlı adamın kurtarılma anı
İSTANBUL

İstanbul Kartal'da çöken binanın enkazından yaşlı adamın kurtarılma anı kameralara yansıdı

Kartal'da çöken binanın enkazından yaşlı adamın kurtarılma anı

İstanbul Kartal’da çöken binanın enkazından 5 saat sonra Ali Alemdar, yaralı halde kurtarılmıştı. Yaşlı adamın kurtarılma anları kameraya saniye saniye yansıdı. Görüntülerde yaşlı adamın, "Ben uyuyordum, sonra bir bir patlama oldu" dediği görülüyor.

Haber Merkezi IHA
Ekipler, yaşlı adamı kurtarmak için seferber olmuştu.
Ekipler, yaşlı adamı kurtarmak için seferber olmuştu.

Kartal’da 6 Şubat tarihinde 8 katlı binanın çökmesinden 5 saat sonra Ali Alemdar enkaz altından yaralı halde kurtarılmıştı. 75 yaşındaki Ali Alemdar’ın kurtarılma anları ise kameralara yansıdı.

Görüntülerde enkaz altında çalışma yapılıyor, yaşlı adam kurtarılıyor ve sorular sorularak enkaz altındaki diğer insanlar hakkında bilgi alınıyor.

  • Görüntülerde ayrıca yaşlı adamın arama kurtarma ekiplerine, "Evde başkaları da vardı. Ben uyuyordum. Çocuk da vardı hepimiz 4 kişiydik. Ondan sonra bir patlama oldu" dediği görülüyor.

Kartal'da çöken binanın enkazından Ali Alemdar'ın kurtarılma anı
OYNAT
Kartal'da çöken binanın enkazından Ali Alemdar'ın kurtarılma anı
Kartal'da 6 Şubat tarihinde 8 katlı binanın çökmesinden 5 saat sonra Ali Alemdar enkaz altından yaralı halde kurtarılmıştı. 75 yaşındaki Ali Alemdar'ın kurtarılma anları ise kameralara yansıdı. Görüntülerde enkaz altında çalışma yapılıyor, yaşlı adam kurtarılıyor ve sorular sorularak enkaz altındaki diğer insanlar hakkında bilgi alınıyor.

Mahmut Tayyip'in kurtarılma anının görüntüleri ortaya çıkmıştı

Kartal'da enkaz altından kurtarılan Mahmut Tayyip Alemdar'ın göçük altından kurtarılma görüntüleri ortaya çıkmıştı. Kurtarma sırasında ekipler Mahmut Tayyip'le sohbet ederken, bir görevli küçük çocuğa, 'Seni buradan çıkarayım maça götüreceğim. Hangi takımlısın?' diye teselli etmeye çalışıyor.

Mahmut Tayyip'in kurtarılma anının görüntüleri ortaya çıktı
OYNAT 01:42
Mahmut Tayyip'in kurtarılma anının görüntüleri ortaya çıktı
Kartal'da enkaz altından kurtarılan Mahmut Tayyip Alemdar'ın göçük altından kurtarılma görüntüleri ortaya çıktı. Kurtarma sırasında ekipler Mahmut Tayyip'le sohbet ederken , bir görevli küçük çocuğa,'Seni buradan çıkarayım maça götüreceğim. Hangi takımlısın?' diye teselli etmeye çalışıyor.

21 kişi hayatını kaybetmişti

6 Şubat'ta Kartal'daki Yeşilyurt Apartmanı'nın çökmesi sonucu 21 kişi hayatını kaybetmiş, 14 kişi yaralanmıştı.

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