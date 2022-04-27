Kartal’da milyonluk cip alev topuna döndü

BBP Genel Başkanı Destici 'Pençe-Kilit Operasyonu'na ilişkin: Öyle bir kilit vurdular ki PKK terör örgütü belini doğrultamayacak

BBP Genel Başkanı Mustafa Destici, partisinin Kocaeli İl Başkanlığının ev sahipliğinde İzmit ilçesinde bir restoranda düzenlenen iftar programında yaptığı konuşmada, güzel iftar sofralarında, güven içinde iftar açarken sınır ötesinde Zap'da, Sincan'da, Mahmur'da, Afrin'de, İdlib'de ve daha nice pek çok yerde, Gabar'da, Cudi'de kahramanların vatan savunması için mücadele ettiğini dile getirdi.



En son Zap'dan başlayarak Kandil ve diğer tüm terör yuvalarını bitirmeyi amaçlayan Pençe Kilit operasyonu başarıyla devam ettiğini belirten Destici, 'Öyle bir pençe attılar, öyle bir kilit vurdular ki bundan sonra hain PKK terör örgütü belini doğrultamayacak inşallah.' dedi.