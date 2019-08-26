Gündem Kartalda taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü
İSTANBUL

Kartal'da taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü

Kartal'da taciz iddiası mahalleyi sokağa döktü

Kartal'da dün akşam aynı evde yaşadığı 60 yaşlarındaki amcasının tacizine uğradığını iddia eden genç kız, evden kaçarak kendini sokağa attı. Bir apartmanın bütün zillerini çalan genç kız, kapıyı birinin açmasıyla içeriye girdi. Arkasından amcasının koştuğunu söyleyen genç kız, komşularından yardım istedi. Taciz iddiası üzerine sokağa dökülen mahalle sakinleri, genç kızın amcasını darp etti. İhbar üzerine olay yerine olay yerinegelen polis ekipleri şüpheliyi zırhlı araca bindirerek linç edilmekten kurtardı.

Haber Merkezi DHA
İhbar üzerine olay yerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi zırhlı araca bindirerek linç edilmekten kurtardı.
İhbar üzerine olay yerine olay yerine gelen polis ekipleri, şüpheliyi zırhlı araca bindirerek linç edilmekten kurtardı.

Olay, dün saat 23.30 sıralarında Gümüşpınar Mahallesi Millet Caddesi üzerinde meydana geldi. İddiaya göre; aynı evde yaşadığı 60 yaşlarındaki amcasının tacizine uğrayan genç kız, evden kaçarak kendini sokağa attı.

Bir apartmanın bütün zillerini çalan genç kız, kapıyı birinin açmasıyla içeriye girdi. Arkasından amcasının koştuğunu söyleyen genç kız, komşularından yardım istedi.

  • Taciz iddiası üzerine sokağa dökülen mahalle sakinleri, genç kızın amcasını darp etti. Yaklaşık 100 kişilik bir grup tarafından darp edilen amca, bir apartmana sığındı.

İhbar üzerine olay yerine polis ekibi sevk edildi. Polis ekipleri, şüpheliyi zırhlı araca bindirerek linç edilmekten kurtardı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

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