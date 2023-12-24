Gazze’de Terörist İsrail devletinin saldırıları her gün yeni katliamlarla sonuçlanırken, birçok ülke savaş sonrası Filistin’in durumuyla ilgili planlamalar yapıyor. İsrail’in en büyük destekçisi ABD’nin, Hamas’sız bir Filistin istediği ve bölgenin yönetimini Muhammed Dahlan’a bırakılmasını önerdiği daha önce basına yansımıştı. ABD’nin şimdi de Filistin’deki İsrail saldırılarının durması için Katar’a bir teklifte bulunduğu öğrenildi. Yeni Şafak Hamas ve Filistin hakkında yapılan planların detayına ulaştı. Buna göre ABD tarafından Katar’a iletilen teklifte, Hamas’ın askeri ve siyasi liderlerinin Cezayir’e yerleşmesi isteniyor. 7 Ekim’de başlayan Aksa Tufanı baskınından itibaren arabulucu rolünü üstlenen Katar’ın ise bu öneri için arabulucu olmayacağını kesin bir dille ABD’ye bildirdiği öğrenildi.