Gazze’de Terörist İsrail devletinin saldırıları her gün yeni katliamlarla sonuçlanırken, birçok ülke savaş sonrası Filistin’in durumuyla ilgili planlamalar yapıyor. İsrail’in en büyük destekçisi ABD’nin, Hamas’sız bir Filistin istediği ve bölgenin yönetimini Muhammed Dahlan’a bırakılmasını önerdiği daha önce basına yansımıştı. ABD’nin şimdi de Filistin’deki İsrail saldırılarının durması için Katar’a bir teklifte bulunduğu öğrenildi. Yeni Şafak Hamas ve Filistin hakkında yapılan planların detayına ulaştı. Buna göre ABD tarafından Katar’a iletilen teklifte, Hamas’ın askeri ve siyasi liderlerinin Cezayir’e yerleşmesi isteniyor. 7 Ekim’de başlayan Aksa Tufanı baskınından itibaren arabulucu rolünü üstlenen Katar’ın ise bu öneri için arabulucu olmayacağını kesin bir dille ABD’ye bildirdiği öğrenildi.
FRANSA DA DAHİL OLDU
Filistin için devreye giren bir başka ülke ise Fransa oldu. Fransa Dışişleri tarafından hazırlanan plana göre Gazze’ye bir Arap barış gücü konuşlandırılacak, İzzeddin El-Kassam Tugayları’nın komutanı Muhammed Deif ve Hamas’ın Gazze’deki lideri Yahya Sinwar da aralarında olduğu Hamas’ın askeri ve sivil liderleri Cezayir’e yerleştirilecek.
EL FETİH’LE GÖRÜŞME OLMADI
Öte yandan ABD’li The Wall Street Journal gazetesinin, Hamas liderlerinin doğrudan El Fetih yönetimiyle görüştüğü yönündeki iddiasını Yeni Şafak doğrudan Hamas yetkililerine sordu. Hamas yetkilileri iddia edilen görüşmeyi kesin bir dille reddetti. El Fetih Merkez Komitesi Genel Sekreteri Cibril Er-Rucub’un, Hamas ile görüşmek için Türkiye’nin arabulucu olmasına yönelik talepleri 21 Aralık’ta Yeni Şafak’ın manşetinde yer almıştı. Hamas’ın ise Fetih ile görüşme yapmaya hazır oldukları ancak görüşme heyeti içerisinde verilen isimlerde değişiklik yapılmasını istediği öğrenildi. Özellikle bazı isimlerin Filistin halkı tarafından kabul görmeyeceği belirtiliyor.