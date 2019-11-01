Katillerini iade edin

Kırmızı bültenle aranan PKK/YPG elebaşlarından ‘Mazlum Kobani’ kod adlı Ferhat Abdi Şahin’in iade edilmesi için harekete geçen Türkiye, Kuzey Irak’ta Türk diplomat Osman Köse’yi şehit eden bir başka terörist Mazlum Dağ’ın da peşine düştü. Ankara Başsavcılığınca, Kuzey Irak’ın Erbil kentinde Köse’nin şehit edildiği terör saldırısıyla ilgili PKK’lı terörist Mazlum Dağ ile birlikte 11 kişi hakkında iade talepnamesi hazırlandı.

TERÖRİST Mazlum Dağ

HDP’linin kardeşi

HDP Diyarbakır Milletvekili Dersim Dağ’ın kardeşi olan Mazlum Dağ’ın (27), 2014’ten beri PKK ile yakın bağlantıları olduğu belirtiliyor.

11 TERÖRİST TUTUKLU

PKK’lı teröristlerin 17 Temmuz’da Erbil’de bir restorana düzenlediği silahlı saldırıda Türkiye’nin Erbil Başkonsolosluğu’nda görevli Osman Köse şehit oldu, 2 Iraklı da hayatını kaybetti. Saldırının ardından Erbil’de düzenlenen operasyonlarda baş fail Mazlum Dağ ve ona yardım eden Muhammed Bisksız’ın da aralarında bulunduğu teröristler yakalanarak tutuklandı. Bugüne kadar ise saldırıyla ilgili 11 tutuklunun bulunduğu öğrenildi.

İADE TALEPNAMESİ

Saldırısıyla ilgili Ankara Başsavcılığı’nca da soruşturma başlatıldı. Soruşturma kapsamında, ilk olarak 11 şüpheli hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarıldı. Başsavcılık şimdi de söz konusu teröristlerle ilgili önemli bir adım attı. Başsavcılık, Dağ’ın da aralarında yer aldığı 11 terörist hakkında iade talepnamesi hazırladı. Talepnamede, “Kasten adam öldürme ve devletin birliğini ve bütünlüğünü bozma” suçlarının yer aldığı öğrenildi. Geçtiğimiz günlerde hazırlanan iade talepnamesi Adalet Bakanlığına gönderildi.

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TÜRKİYE’DE YARGILANACAK

Adalet Bakanlığı’nca son kontrolleri yapılacak olan iade talepnamesi, Dışişleri Bakanlığı üzerinden Irak’ın yetkili makamlarına iletilecek. Daha sonra ise teröristlerin iadesi gündeme gelecek. Irak’ın iade etmesi durumunda diplomatın katilleri Türk mahkemelerinde yargılanacak.