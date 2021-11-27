Kavala bildirisi yayınlayan büyükelçiler akıllanmadı!

Tutuklu tek sanık olarak Osman Kavala’nın yargılandığı Gezi Davası’nın ikinci duruşması dün İstanbul 13. Ağır Ceza Mahkemesi’nde görüldü. Davayı 18 Eylül’de Osman Kavala’nın serbest bırakılması için açıklama yayınlayan fakat Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın rest çekmesi sonrası geri adım atan ülkelerin İstanbul Başkonsolosları da takip etti.
KONSOLOSLAR DURUŞMADA
Daha önce bildiri yayınlayan büyükelçiler, duruşmaya İstanbul Başkonsoloslarını gönderdi. Duruşmayı İsviçre, İsveç, Almanya, Belçika, Çekya, Hollanda, Danimarka ve İtalya’nın İstanbul başkonsolosları ile Fransa’nın İstanbul Başkonsolos Yardımcısı ve CHP Milletvekili Sezgin Tanrıkulu, TİP Genel Başkanı Erkan Baş, TİP Milletvekili Ahmet Şık ve HDP Milletvekili Züleyha Gülüm’de izledi.
TUTUKLULUĞUNA DEVAM
Beşiktaş taraftar grubu Çarşı üyeleri, Osman Kavala ve firariler eski CIA danışmanı Henri Barkey ile Can Dündar’ın da aralarında bulunduğu 52 sanığın "15 Temmuz darbe girişimi” ve “Gezi Parkı olayları”na ilişkin iddialar kapsamında yargılandığı davanın ikinci duruşmasında Osman Kavala’nın tutukluluğunun devamına karar verildi. Duruşma 17 Ocak'a erteledi.
Erdoğan sert çıkmıştı
- Türkiye’nin içişlerine karışarak Osman Kavala’nın serbest bırakılması için skandal açıklamaya imza atan Almanya, ABD, Danimarka, Finlandiya, Fransa, Hollanda, İsveç, Kanada, Norveç ve Yeni Zelanda Büyükelçilikleri’nin küstah açıklamasına Türkiye makamlarından sert tepki gelmişti. Cumhurbaşkanı Erdoğan, “10 tane büyükelçi onun için Dışişleri Bakanlığı’na geliyor. Bu ne terbiyesizliktir. Siz burayı ne sanıyorsunuz. Burası Türkiye... Burası öyle bir kabile devleti değil. Anlı şanlı Türkiye” demiş ve büyükelçilerin istenmeyen adam ilan edilmesi için talimat vermişti. Daha sonra elçiler özür dilemişti.