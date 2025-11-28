Kavşakta faciaya davetiye çıkartan kaza: Yaralılar var

Kaza, saat 15.00 sıralarında Bursa–Balıkesir kara yolu Yolağzı Kavşağı'nda meydana geldi. Metin M. (46) yönetimindeki 58 FY 604 plakalı otomobil, Ümit B. idaresindeki 09 US 791 plakalı minibüs ile çarpıştı. Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi. Kazada yaralanan otomobil sürücüsü ile yanındaki Besra M. (59), ambulanslarla Karacabey Devlet Hastanesi’ne kaldırıldı. Tedaviye alınan iki yaralının hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi.