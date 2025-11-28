Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
'Dur' ihtarına uymadı: 10 kilometrelik takip sonucu yakalandı

'Dur' ihtarına uymadı: 10 kilometrelik takip sonucu yakalandı

00:5128/11/2025, Cuma
DHA
Sonraki haber
Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.
Sürücü ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.

Bursa'da polis ekipleri şüphe üzerine bir minibüse ‘dur’ ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü, hızla kaçmaya başladı. Destek ekipler sürücünün takibe aldı. Yaklaşık 10 kilometre süren takip sonrasında önü kesilerek durduruldu.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan minibüsün sürücüsü takip sonucu yakalandı. 0.80 promil alkollü olduğu saptanan ve ceza yazılmaması için "Ormandan odun getirecektim" diyen sürücüye, birçok ihlalden dolayı toplamda 41 bin 379 lira cezai işlem uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Batuhan A. (22), yönetimindeki 16 JLB 37 plakalı minibüsün sürücüsüne şüphe üzerine ‘dur’ ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü, hızla kaçmaya başladı. Destek ekipler sürücünün takibe aldı. Yaklaşık 10 kilometre süren takip sonrasında önü kesilerek durdurulan araçtan inen sürücü, yaya olarak kaçmaya devam etti. Polis ekipleri de yaya olarak peşine düştü. Sürücü Batuhan A., kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücü Batuhan A., ceza yazılmaması için polislere "Vallahi Fuat abiye yarın ormandan odun getirecektim, mazot almaya gittim. Ehliyetim yok abi" dedi.

Alkollü sürücüye toplamda 41 bin 379 lira ceza

Yapılan alkol testinde 0.80 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL, muayenesiz 2. kez araç kullanmaktan 4 bin 167 TL, ters yönde seyretmekten 9 bin 267 TL olmak üzere toplamda 41 bin 379 lira cezai işlem uygulandı. Araç çekici yardımıyla otoparka çekilirken, sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.



#Bursa
#İnegöl
#Polis
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Fenerbahçe Avrupa Ligi’nde kaçıncı sırada? Kaç puanı var? İşte son durum