'Dur' ihtarına uymadı: 10 kilometrelik takip sonucu yakalandı

Bursa'nın İnegöl ilçesinde polisin dur ihtarına uymayan minibüsün sürücüsü takip sonucu yakalandı. 0.80 promil alkollü olduğu saptanan ve ceza yazılmaması için "Ormandan odun getirecektim" diyen sürücüye, birçok ihlalden dolayı toplamda 41 bin 379 lira cezai işlem uygulandı.

Bursa'nın İnegöl ilçesinde İnegöl Emniyet Müdürlüğü Trafik Büro Amirliği ekipleri Batuhan A. (22), yönetimindeki 16 JLB 37 plakalı minibüsün sürücüsüne şüphe üzerine ‘dur’ ihtarında bulundu. Polis ekiplerinin dur ihtarına uymayan sürücü, hızla kaçmaya başladı. Destek ekipler sürücünün takibe aldı. Yaklaşık 10 kilometre süren takip sonrasında önü kesilerek durdurulan araçtan inen sürücü, yaya olarak kaçmaya devam etti. Polis ekipleri de yaya olarak peşine düştü. Sürücü Batuhan A., kovalamaca sonucu yakalandı. Sürücü Batuhan A., ceza yazılmaması için polislere "Vallahi Fuat abiye yarın ormandan odun getirecektim, mazot almaya gittim. Ehliyetim yok abi" dedi.

Yapılan alkol testinde 0.80 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücüye alkollü araç kullanmaktan 9 bin 267 TL, ehliyetsiz araç kullanmaktan 18 bin 678 TL, muayenesiz 2. kez araç kullanmaktan 4 bin 167 TL, ters yönde seyretmekten 9 bin 267 TL olmak üzere toplamda 41 bin 379 lira cezai işlem uygulandı. Araç çekici yardımıyla otoparka çekilirken, sürücü ise ifadesi alınmak üzere polis merkezine götürüldü.