Bursa’da kurgu video çeken 2 şahıs polis kıyafeti giyince gözaltına alındı

15:3526/11/2025, Çarşamba
IHA
2 şahıs hakkında "kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
2 şahıs hakkında "kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.

Bursa’da sosyal medya için kurgu video çeken 2 kişi, resmi polis kıyafeti kullanmaları üzerine gözaltına alındı.

Sosyal medya üzerinden paylaşım yapan bazı şahısların "Polise Yakalandım" başlıklı videoda, "Hop vatandaş napıyorsun?" diyerek Emniyet Teşkilatında kullanılan trafik polisi üniforması giydiği tespit edildi. Videonun kurgu amaçlı çekildiği belirlendi.


Resmi kıyafetin izinsiz şekilde kullanılması nedeniyle hesap sahibi A.E. ile videoda yer alan M.A.C., Bursa Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alındı. 2 şahıs hakkında "kamu görevinin usulsüz üstlenilmesi" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.


Olayla ilgili soruşturma sürüyor.




