Yeni Şafak
tvnet
CCANLI YAYIN
Anasayfa
Gündem
Bursa
Tramvayın arkasına tutunarak yolculuk eden çocuk yürekleri ağıza getirdi

Tramvayın arkasına tutunarak yolculuk eden çocuk yürekleri ağıza getirdi

09:2827/11/2025, Perşembe
IHA
Sonraki haber
Trafiğin yoğun olduğu güzergahta ölümle burun buruna gelen çocuğun, tramvayla uzun bir süre bu şekilde seyahat ettiği öğrenildi.
Trafiğin yoğun olduğu güzergahta ölümle burun buruna gelen çocuğun, tramvayla uzun bir süre bu şekilde seyahat ettiği öğrenildi.

Bursa’nın Osmangazi ilçesinde seyir halindeki tramvayın arkasına oturarak yolculuk yapan çocuk, görenleri hayrete düşürdü. Tehlikeli yolculuk, çevredeki vatandaşların yüreklerini ağıza getirdi.

Edinilen bilgiye göre, şehir içi ulaşımı sağlayan tramvayın arka bölümüne tutunup oturarak ilerleyen çocuğu fark eden vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Trafiğin yoğun olduğu güzergahta ölümle burun buruna gelen küçük çocuğun, tramvayla uzun bir süre bu şekilde seyahat ettiği öğrenildi.


O anları cep telefonuyla kaydeden vatandaşlar, çocuğun hem kendi hayatını hem de sürücü ve yayaların güvenliğini tehlikeye attığını belirterek yetkilileri göreve çağırdı.



#Bursa
#Osmangazi
#tramvay
15 Temmuz
15 Temmuz
Kudüs
Kudüs
Ramazan
Ramazan
Seçim
Seçim
Spor
Spor
Ekonomi
Ekonomi

YASAL UYARI

BIST isim ve logosu "Koruma Marka Belgesi" altında korunmakta olup izinsiz kullanılamaz, iktibas edilemez, değiştirilemez. BIST ismi altında açıklanan tüm bilgilerin telif hakları tamamen BIST'e ait olup, tekrar yayınlanamaz. Piyasa verileri iDealdata Finansal Teknolojiler A.Ş. tarafından sağlanmaktadır. BİST hisse verileri 15 dakika gecikmelidir.

Maltepe Mah. Fetih Cad. No:6 34010 Zeytinburnu/İstanbul, Türkiye
iletisim@yenisafak.com.tr
+90 530 846 00 00
+90 212 467 65 15
Ankara’nın birçok ilçesinde su kesintisi yaşanacak: 27 Kasım ASKİ su kesintisi programı