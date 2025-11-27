Tramvayın arkasına tutunarak yolculuk eden çocuk yürekleri ağıza getirdi

Edinilen bilgiye göre, şehir içi ulaşımı sağlayan tramvayın arka bölümüne tutunup oturarak ilerleyen çocuğu fark eden vatandaşlar, duruma tepki gösterdi. Trafiğin yoğun olduğu güzergahta ölümle burun buruna gelen küçük çocuğun, tramvayla uzun bir süre bu şekilde seyahat ettiği öğrenildi.