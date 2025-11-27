Yeni Şafak
Kaçak kazı yapanken suçüstü yakalandılar

09:2527/11/2025, Perşembe
IHA
Tokat’ın Reşadiye ilçesinde kaçak kazı yapan 3 şüpheli, jandarma operasyonuyla suçüstü yakalandı.


İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Reşadiye ilçesinde 3 şüphelinin kaçak kazı yaptığı yönündeki ihbar üzerine harekete geçti.  


Kazı alanında ve şüphelilerin araçlarında yapılan detaylı aramada 1 jeneratör, 1 elektrikli vinç, 1 hilti ve uçları, 1 akü, 1 yılan kamera, 2 kilogram kükürt, 5 kilogram betonamit ve çeşitli kaçak kazı malzemeleri ele geçirildi.


Olayla ilgili yakalanan C.Ç., E.Ç. ve M.K. hakkında adli işlem başlatıldığı öğrenildi.


Jandarma ekiplerinin bölgede kaçak kazı ve kültür varlığı kaçakçılığına yönelik çalışmalarının kararlılıkla sürdüğü ifade edildi.

#Tokat
#Kazı
#Reşadiye
