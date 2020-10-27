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Gündem Kayınpederini öldürüp suçu 13 yaşındaki kardeşine atmış
KONYA

Kayınpederini öldürüp suçu 13 yaşındaki kardeşine atmış

Konya'da Mehmet Dakım, şiddet gördüğü gerekçesiyle kendisini terk edip ailesinin yanına yerleşen eşini almak için kayınpederi Barış Mıngır'ın evine gitti. Kayınpederi Mıngır'ı tabancayla vurarak öldüren Dakım ve olaya karıştığı öne sürülen annesi İsmidal Dakım tutuklandı. Dakım’ın polisteki ifadesinde cinayeti, yanındaki 13 yaşındaki erkek kardeşi H.D.’nin üzerine atmaya çalıştığı ortaya çıktı.

Haber Merkezi DHA
Polis, olaydan sonra kaçan Mehmet Dakım ile annesi ve kardeşini yakalayıp, gözaltına aldı.
Polis, olaydan sonra kaçan Mehmet Dakım ile annesi ve kardeşini yakalayıp, gözaltına aldı.

Yaşanan olay, pazar günü saat 22.00 sıralarında Karatay ilçesi Fetih Mahallesi Büyükkale Sokak'ta meydana geldi. 'Uyuşturucu ticareti yapmak' suçundan tutuklu bulunduğu cezaevinden bir süre önce tahliye olan Mehmet Dakım’ın (21), 3 yıldır dini nikahla yaşayıp, 5 ay önce resmi nikah kıydığı eşi Didar Dakım, şiddet gördüğü için evi terk edip, ailesinin yanına yerleşti. Mehmet Dakım pazar sabahı eşini eve geri götürmek için kayınpederi Barış Mıngır'ın (40) evine geldi. Mıngır, kızının, geri dönmesine izin vermedi. Bunun üzerine çıkan tartışmada Mehmet Dakım, tabancayla rastgele ateş edip, evden ayrıldı.

  • İlerleyen saatlerde telefonla aradığı kayınpederi ile tartışan Mehmet Dakım, akşam saatlerinde yanına annesi İsmidal Dakım (40) ve erkek kardeşi H.D.'yi (13) de alıp, 42 ACT 35 plakalı hafif ticari aracıyla yeniden kayınpederinin evine geldi. Burada, Mehmet Dakım ve Barış Mıngır birbirlerine tabancayla ateş açtı. 8 mermi isabet eden Barış Mıngır, çağrılan ambulansla kaldırıldığı Konya Şehir Hastanesi'nde doktorların tüm müdahalesine karşın kurtarılamadı. Polis, olaydan sonra kaçan Mehmet Dakım ile annesi ve kardeşini yakalayıp, gözaltına aldı.

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SUÇU KARDEŞİNİN ÜZERİNE ATMAYA ÇALIŞMIŞ

Mehmet Dakım'ın emniyetteki ifadesinde, cinayeti yaşı küçük olan kardeşi H.D.'nin işlediğini söylediği ortaya çıktı. Polisin yaptığı incelemede ise Mehmet Dakım'ın kayınpederine ateş ettikten sonra yere düşen tabancayı kardeşi H.D.'nin aldığını saptandı.

  • Mehmet Dakım ve annesi İsmidal, dün sevk edildikleri mahkemece tarafından 'kasten adam öldürme' suçundan tutuklandı. H.D.'nin emniyetteki işlemlerin sürdüğü belirtildi.

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