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Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'e ait yeni bulgulara ulaşıldı

Balıkesir ili Gönen ilçesi Armutlu Mahallesi'nde 17 Haziran 2023 günü sabah saatlerinde çıktığı yürüyüşten bir daha dönmeyen Korhan Berzeg'e ait yeni bulgulara ulaşıldı. Jandarma ekipleri tarafından yürütülen detaylı arama çalışmalarında Berzeg'e ait olduğu tahmin edilen bir kafatası parçası, diğer vücut organlarına ait olduğu değerlendirilen iki kemik parçası ile iki giysi parçası daha bulundu. Geçtiğimiz günlerde Berzeg'e ait banka ve kimlik kartları ile kıyafet parçaları ve muhtelif kemik parçaları bulunmuştu.

19:05 - 29/04/2024 Pazartesi
Güncelleme: 19:12 - 29/04/2024 Pazartesi
IHA
Korhan Berzeg'e ait yeni bulgular bulmak amacıyla yürütülen arama çalışmaları sürüyor.
Korhan Berzeg'e ait yeni bulgular bulmak amacıyla yürütülen arama çalışmaları sürüyor.

Balıkesir'in Gönen ilçesine bağlı Armutlu Mahallesi'nde bugün de arama çalışmalarına devam eden jandarma ekipleri, kayıp ekonomist Korhan Berzeg'e ait yeni bulgulara ulaştı.

Bugün Gönen'e bağlı kırsal Armutlu Mahallesi'nde Korhan Berzeg'e ait yeni bulgular bulmak amacıyla gerçekleştirilen arama çalışmaları kaldığı yerden devam etti.

Kafatası parçası bulundu

Jandarma ekipleri tarafından yürütülen detaylı arama çalışmalarında Berzeg'e ait olduğu tahmin edilen yeni bulgulara ulaşıldı.

Bölgedeki arama çalışmalarında insana ait olduğu değerlendirilen bir kafatası parçası, diğer vücut organlarına ait olduğu değerlendirilen iki kemik parçası ile iki giysi parçası daha bulundu. Aramaların yarın da devam edeceği belirtildi.


Kayıp ekonomist Korhan Berzeg'i arama çalışmaları 314'üncü gününde: Toprağın altına da bakılıyor

Balıkesir'in Gönen ilçesinde tatil için geldiği yazlık evinden, 'Tina' isimli köpeğiyle ayrıldıktan sonra haber alınamayan ve evinin 4 kilometre uzağındaki dere kenarında kimlik, ehliyet, banka, kredi kartları ve kıyafet parçaları ile kendisine ait olduğu düşünülen kemik parçaları bulunan Korhan Berzeg'i (84) arama çalışmaları 314'üncü günde sürdürülüyor. Dün bölgede yapılan arama çalışmalarında başka bir ize rastlanmazken, diğer kemik parçalarının, hava şartlarına bağlı olarak üstünün bitki örtüsüyle kaplanması ve toprak altında kalmış olması ihtimaline karşı alan taraması kadavra köpeği ile detaylı olarak yürütülüyor.


#Korhan Berzeg
#Balıkesir
#Gönen
#Arama Çalışmaları
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