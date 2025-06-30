Kayısı fiyatlarına yönelik gerçek dışı bilgi yayan şahsa 1 milyon 400 bin TL idari para cezası verildi

Ticaret Bakan Yardımcısı Mahmut Gürcan, sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada, kayısı satış ücretlerine ilişkin ilgili denetim ekiplerince inceleme başlatıldığını, konuya ilişkin paylaşımı yapan CHP Tuzluca Aday Adayı Bilgihan Ova'ya ulaşıldığını ve görüşmenin tutunakla kayıt altına alındığını belirtti. Gürcan, "Denetim ekiplerimizce yapılan incelemeler neticesinde, Bilgihan Ova isimli şahsın Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı olmadığı, Hal Kayıt Sistemi'ne (HKS) kayıtlı olmadığı, herhangi bir vergi mükellefiyetinin bulunmadığı, Iğdır'da kayısının kilogram fiyatının 35-40 TL arasında olduğu, İstanbul'daki marketlerde ve satış noktalarında ise raf fiyatının kilogram başına 70 ila 90 TL arasında değiştiği tespit edilmiştir. Ayrıca, söz konusu şahsın daha önceki yerel seçimlerde Cumhuriyet Halk Partisi'nden Tuzluca Belediye Başkan adayı olduğu ve sosyal medya mecraları üzerinden kamuoyunu yanıltmaya yönelik siyasi paylaşımlar yaptığı tespit edilmiştir. İlgili şahıs, resmi tutanakta Iğdır'da kayısının 1 TL'ye satılmadığını açıkça ifade etmiş; söz konusu paylaşımda yer alan kayısıların sofralık olmadığını, meyve suyu üretiminde kullanılmak üzere tedarik edilen ürünler olduğunu beyan etmiştir. Bu çerçevede, kamuoyunu yanıltıcı ve piyasa dengesini bozucu nitelikte gerçek dışı bilgi yaydığı tespit edilen Bilgihan Ova adlı şahsa, Ticaret Bakanlığımız tarafından 1 milyon 400 bin TL tutarında idari para cezası uygulanmıştır." ifadelerine yer verdi.