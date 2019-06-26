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KAYSERİ

Kayseri markalarıyla büyüyor

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Mobilyakent’te kurulan KumsMall AVM’nin tanıtım toplantısına katıldı. Kayseri’nin her alanda büyümesi için gayret ettiklerini ifade eden Büyükkılıç, “Mimar Sinan, Koramaz Vadisi, Kültepe gibi markalarımızı büyütmek ve yeni markaların doğması için çalışıyoruz” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
​Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç
​Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri Mobilyacılar ve Sanayiciler Derneği (KAYMOS) tarafından Radisson Blu Hotel’de düzenlenen KumsMall AVM’nin tanıtım toplantısına katıldı.

Toplantıda yaptığı konuşmada Kayseri’deki ticareti çeşitlendirmek ve geliştirmek için gayret ettiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, turizm alanında yaptıkları çalışmaları anlattı.

TURİZMİN HER TÜRLÜSÜNE TALİP

Turizmi çeşitlendirme yönünde yaptıkları çalışmaların sonuç vermeye başladığını dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Kayseri’nin sanayi ve ticaretin yanında turizmin de merkezi olması yönünde adımlar atıyoruz. Bu hafta sonu sağlık turizmiyle ilgili önemli bir çalıştay yapacağız. Sağlık turizmi konusundaki çalışmaların meyvelerini alacağımıza inanıyoruz” dedi.

DEĞERLERE YATIRIM YAPILIYOR

Kayseri’nin çok sayıda markaya sahip olduğuna değinen Büyükkılıç şöyle konuştu;

Millet Bahçesine yapacağımız müze ile şehrin markalarından Mimar Sinan’a gereken önemi vereceğiz. Koramaz Vadisi, Ihlara Vadisi kadar önemli bir değer. UNESCO kültür mirasına alınması için çalışma yapıyoruz. Seyyid Burhaneddin Hazretleri de önemli bir marka. İnanç turizmini geliştirmek için bu konuda da çalışmalar yapıyoruz.

  • Turizm yolunda yeni açılımlar
  • Kayseri ve çevresinin turizm açısından zengin kaynaklara sahip olduğunu belirten Başkan Büyükkılıç, turizme getirecekleri yeni açılımlarla şehrin turizm ekonomisinden aldığı payı artıracaklarını belirtti. Nevşehir’de Kayseri ve Nevşehir Valilerinin de katılımıyla Kayseri ve bölge turizminin gelişmesine yönelik önemli bir toplantı gerçekleştirdiklerini dile getiren Başkan Büyükkılıç, “Gerek sağlık turizmiyle, gerekse Kültepe odaklı kültür turizmi ile ilgili çalışıyoruz. Ayrıca Yeşilhisar Bölgesi’nde Kapadokya’nın devamı niteliğinde çalışmalarımız var ve balon turizmine başlıyoruz. Kapadokya ve Kayseri’nin de içinde olduğu bir film çekimi söz konusu. Yapacağımız çalışmalarla sağlık turizminin de gelişmesini sağlayacağız” dedi.

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