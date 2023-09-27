Kayseri spor yatırımlarıyla dünya ligine girdi

Kayseri’nin 2024 Yılı Avrupa Spor Şehri unvanı aldığı müjdesini 3’üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nda paylaşan Büyükkılıç, “Kayserimizi sadece ticaret ve sanayi şehri olarak anılması değil, bununla birlikte sporun da şehri olması yönünde gayret gösteriyoruz. Kayserimizi her yönüyle zenginleştirecek bir gayret gösteriyoruz. Size bir sürprizimiz var. ACES Europe kuruluşunun yaptığı çalışmalarla Kayseri, 2024 Avrupa Spor Şehri. Bu unvanı kazandı Kayserimiz” diye konuştu. Büyükkılıç, 2024 Avrupa Spor Şehri unvanının Kayseri’nin dünyanın sayılı spor şehirlerinden biri olması yolunda bir adım olduğuna ifade ederek, “Bizler gayretlerimizi ve çalışmalarımızı daha da arttırarak, şehrimizin spor da dahil her yönüyle dünyaca tanınmasını sağlayacak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.