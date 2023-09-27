Kayseri spor yatırımlarıyla dünya ligine girdi

Kayseri, ACES Europe Derneği tarafından 2024 Yılı Avrupa Spor Şehri seçildi.
Kadim kent Kayseri’yi tüm sanayinin, ticaretin, turizmin ve sağlığın yanı sıra sporunda merkezi yapma yönünde özel bir gayret gösteren Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç’ın talimatları doğrultusunda yapılan girişimler meyvesini verdi.
KAYSERİ, 2024 AVRUPA SPOR ŞEHRİ
Kayseri’nin 2024 Yılı Avrupa Spor Şehri unvanı aldığı müjdesini 3’üncü Uluslararası Kayseri Yarı Maratonu’nda paylaşan Büyükkılıç, “Kayserimizi sadece ticaret ve sanayi şehri olarak anılması değil, bununla birlikte sporun da şehri olması yönünde gayret gösteriyoruz. Kayserimizi her yönüyle zenginleştirecek bir gayret gösteriyoruz. Size bir sürprizimiz var. ACES Europe kuruluşunun yaptığı çalışmalarla Kayseri, 2024 Avrupa Spor Şehri. Bu unvanı kazandı Kayserimiz” diye konuştu. Büyükkılıç, 2024 Avrupa Spor Şehri unvanının Kayseri’nin dünyanın sayılı spor şehirlerinden biri olması yolunda bir adım olduğuna ifade ederek, “Bizler gayretlerimizi ve çalışmalarımızı daha da arttırarak, şehrimizin spor da dahil her yönüyle dünyaca tanınmasını sağlayacak çalışmalarımızı sürdüreceğiz” dedi.
Kayseri Valisi Gökmen Çiçek de Sanatın Türkiye Yüzyılı, KAYMEK Yıl Sonu Sergisi Açılış Töreni’nde yaptığı konuşmada, Kayseri’nin 2024 Avrupa Spor Şehri unvanı alması hakkında değerlendirmelerde bulunarak, şunları söyledi: “Büyükşehir Belediye Başkanımız Kayseri’ye çok büyük bir müjde verdi. Bu müjdeyi tam olarak algılamamız lazım. Kayseri, Avrupa Spor Şehri seçildi. Büyükşehir Belediyemizin destekleriyle Avrupa Spor Şehri seçilmemizi çok önemsiyorum.”