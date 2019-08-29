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KAYSERİ

Kayseri’de 7 buçuk milyon yıllık fosil bulundu

Kayseri’de 7 buçuk milyon yıllık fosil bulundu

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Yamula Barajı kıyısında sürdürülen kazı çalışmalarında dünyada ilk kez tek parça halinde bozulmamış bir fil türü olan ’Choerolophodon’ cinsine ait fosil bulundu. Fosilin bulunduğu bölgede arkeologlar ve uzman ekipler inceleme yaptı.

Haber Merkezi IHA
Uzmanlar, bölgede araştırmalara devam ediyor.
Uzmanlar, bölgede araştırmalara devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Yamula Barajı kıyısında sürdürülen kazı çalışmalarında dünyada ilk kez tek parça halinde bozulmamış bir fil türü olan ’Choerolophodon’ cinsine ait fosil bulundu. Arkeolog Prof. Dr. Okşan Başoğlu, dünya üzerinde bütün olarak korunmuş tek örnek olduğunu söyleyerek, "Çok önemli bir keşif" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle Yamula Barajı kıyısı Taşhan’da sürdürülen kazılarda önemli bir dönüm noktasına ulaşıldı. Bilim insanları tarafından dünyada ilk kez tek parça halinde bozulmamış halde bulunan ‘Choerolophodon’ cinsine ait fosili bulundu.

  • Fosilin bulunduğu bölgede Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç, arkeologlar ve uzman ekipler inceleme yaptı.

Çok önemli bir keşif olduğunu söyleyen Nevşehir Hacı Bayram Veli Üniversitesi Arkeoloji Bölümü’nden Prof. Dr. Okşan Başoğlu, "Burada Büyükşehir Belediyesi’nin desteğiyle bir kurtarma kazısı yapıyoruz. İki sezondur çalışıyoruz. Öncelikle mamut değil onu açıklayayım. ’Choerolophodon’ türüne bir örnek. Niye önemli? Bu kadar güzel, bütün olarak korunmuş dünyadaki tek örnek. O yüzden çok önemli bir keşif. Özellikle Anadolu'nun doğa tarihi açısından çok önemli bir keşif. Sadece burada hortumlu memeli yok; gergedanlar, zürafalar bakımından zengin bir bölge. Ekibimizdeki jeologlar yaşını çalıştı, 7 buçuk milyon yaşında" dedi.

Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ise tarihe ışık tutmaya devam edeceklerini kaydederek, "7 milyon 500 bin yıl geçmişe dayanan, bir bakıma dünyada eşi benzeri olmayan, bütünlüğünü bozmamış olan fillerin atası olarak nitelendirdiğimiz, yaklaşık kafa bütünlüğü ve dişleriyle 3 buçuk metrelik, yaklaşık 2 tane insan boyu mesafeyi kast eden bir yapı. Bundan sürüler halinde zamanında yaşamıştır. Kayseri’nin toprak yapısı, tarihi dokusu, jeolojik yapısı yeniden gözden geçirilecek konuma geliyor. Çocukluğumuzda hep Kayseri’yi altında deniz olan bir şehir olarak dinledik. Öğrencilik yıllarımızda da bir inşaat başladığı zaman 3-5 metreden suların çıktığını çok iyi hatırlıyoruz. Böyle bir coğrafya üzerinde oturuyoruz, yeniden gözden geçirilmesi kanaatindeyiz. Buna ışık tutacak çalışmaların ortaya çıktığını gözlemlemekteyiz. Fillerin atasının Kayseri’de olmasını ki bu coğrafyada Yamula Barajı’mızın kenarında Taşhan dediğimiz bu güzel bölgemizde umarım sürüler halinde çıkacaktır. Bu kazıyı sürdüreceğiz, tarihe ışık tutacağız. Hocalarımıza teşekkür ederim" ifadelerini kullandı.

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Kayseri'de bulunan 7 milyon 500 bin yıllık fosil dünyada tek
OYNAT 01:14
Kayseri'de bulunan 7 milyon 500 bin yıllık fosil dünyada tek
Kayseri Büyükşehir Belediyesi'nin desteğiyle Yamula Barajı kıyısında sürdürülen kazı çalışmalarında dünyada ilk kez tek parça halinde bozulmamış bir fil türü olan 'Choerolophodon' cinsine ait fosil bulundu. Arkeolog Prof. Dr. Okşan Başoğlu, dünya üzerinde bütün olarak korunmuş tek örnek olduğunu söyleyerek, 'Çok önemli bir keşif' dedi.


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