Kayseri'de FETÖ'ye 9 yıla kadar hapis cezası

Kayseri'de Fetullahçı Terör Örgütü/Paralel Devlet Yapılanması'na (FETÖ/PDY) yönelik soruşturma kapsamında "silahlı terör örgütüne üye olma" suçlamasıyla haklarında açılan davalarda yargılanan 5 sanık, hapis cezasına çarptırıldı.

4. Ağır Ceza Mahkemesinde ayrı ayrı görülen duruşmalarda tutuklu sanıklar Alparslan Doğmaz, Abdullah Okuducu, Serkan Özdil ve tutuksuz yargılanan Filiz Atila ile avukatları hazır bulundu. Sanık Yusuf Çetinkaya ise tutuklu bulunduğu Elbistan Cezaevi'nden Ses ve Görüntü Bilişim Sistemi aracılığı ile duruşmaya katıldı.

Sanık Doğmaz, ifadesinde, kapatılan Battalgazi Eğitim AŞ bünyesinde yer alan Yılmaz Akansu Koleji'nde muhasebeci olarak çalıştığını söyledi.

"Çalıştığım kurumdaki üstlerimden emir aldım"

Çalıştığı kurumdan, terör örgütünün Amerika'da bulunan bazı kurum ve kuruluşlarına üstlerinin emri doğrultusunda para gönderdiğini anlatan Doğmaz, Bank Asya'daki hesabına örgütün emir ve talimatları doğrultusunda para yatırdığı iddiasının doğru olmadığını, tanıdığı F.G'nin hesabına yüklü miktarda para yatırdığını ve çekmemesi için de bloke koyduğunu sonradan öğrendiğini öne sürdü.

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Diğer sanıklar Okuducu, Özdil, Atila ve Çetinkaya da örgütün haberleşme programı ByLock'u kullanmadıklarını söyleyip, suçlamaları reddederek beraatlarını istedi.

Mahkeme heyeti, "silahlı terör örgütüne üye olma" suçundan tutuklu sanık Özdil'e 9 yıl, Doğmaz'a 7 yıl 6 ay, Abdullah Okuducu ve Atila'ya 6'şar yıl 3'er ay ve Çetinkaya'ya 4 yıl 2 ay hapis cezası verdi.

Mahkeme, Doğmaz, Çetinkaya ve Okuducu'ya yurt dışına çıkış yasağı koyarak, tahliye kararı verdi.