Gündem Kayseriye Fosil Müzesi
KAYSERİ

Kayseri’ye Fosil Müzesi

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla restore edilen eski Arkeoloji Müzesi’nin hemen yanı başına Kayseri Koruma Bölge Kurulu’nca onaylanan ilave bir binayla Paleontoloji ve Fosil Müzesi yapılacak.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Kayseri’ye Fosil Müzesi ​
Gültepe Mahallesi’ndeki Arkeoloji Müzesi’nde yer alan eserlerin tarihi Kayseri Kalesi içerisindeki yeni müzeye taşınmasının ardından, boşaltılan eski Arkeoloji Müzesi’nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla restore edilen eski Arkeoloji Müzesi’nin hemen yanı başına Kayseri Koruma Bölge Kurulu’nca onaylanan ilave bir binayla Paleontoloji ve Fosil Müzesi yapılacak. Gültepe Mahallesi’ndeki Arkeoloji Müzesi’nde yer alan eserlerin tarihi Kayseri Kalesi içerisindeki yeni müzeye taşınmasının ardından, boşaltılan eski Arkeoloji Müzesi’nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

KAYSERİ KORUMA KURULU’NDAN ONAY

  • Büyükşehir Belediyesi’nden yapılan açıklamada konu ile ilgili şu ifadelere yer verildi: “İç Anadolu Bölgesi’nin göbeği olan Kayseri’miz adeta bir fosil hazinesini toprağının altında barındırıyor. Kazıldıkça çeşitlilik artıyor. Eski Arkeoloji Müzesi Kayseri Kalesi’ne taşınmıştı. Eski Arkeoloji Müzesi’nin bulunduğu yeri de Fosil Müzesi yapma çalışmalarımız sürüyor. Eski müze binası belediyemizce mevcut haliyle uygun olarak restore ediliyor. Yanına yine Kayseri Koruma Bölge Kurulu’nca onaylanan ilave bir binayla fosil müzesine çevireceğiz. Mimar Pembegül Selman tarafından çizilen proje uygulanıyor.”
Abone Ol Google News
Koronavirüste Delta paniği

Koronavirüste Delta paniği

​İngiltere'de iki doz aşılı 50 kişi hayatını kaybetti.
27 adreseeş zamanlı baskın

27 adrese
eş zamanlı baskın

​Polis uyuşturucu satıcılarına göz açtırmıyor.
Elazığdakorkutan deprem

Elazığ'da
korkutan deprem

Maden ilçesinde saat 06:41'de meydana geldi.
Resmi Gazete'de<br>yayımlandı

Resmi Gazete'de
yayımlandı

​9 üniversitede yeni fakülte, enstitü ve yüksekokul kuruldu.
İlk 10 arasına gireceğiz

İlk 10 arasına gireceğiz

​Türksat 5A'dan ilk görüntü geldi.
Gökbey 3 de havalandı

Gökbey 3 de havalandı

​Müjdeyi Savunma Sanayii Başkanı İsmail Demir verdi.
Psikolojik harp

Psikolojik harp

​Türkiye'nin yükselişini durdurmak için her yola başvuruyorlar.
Çetebaşı Peker 'Bataklık'ta

Çetebaşı Peker 'Bataklık'ta

​Cumhuriyet tarihinin en büyük uyuşturucu operasyonunda da adı çıktı.
Nişantaşı'nda<br>Lüks<br>Sağlıkla Buluşuyor

Nişantaşı'nda
Lüks
Sağlıkla Buluşuyor

​Lüksün de tanımı artık değişti.
Muhabirimiz de silahlandı

Muhabirimiz de silahlandı

​Dizi setini silahlı kamp yaptılar.
Ucuz siyasetini<br>unutmayacağız

Ucuz siyasetini
unutmayacağız

​Gençlerden Kılıçdaroğlu'na 1'er liralık dava.
Yayın yönetmenliği istedin

Yayın yönetmenliği istedin

​Dündar'a The Marmara göndermesi.
Macron'a bir darbe daha

Macron'a bir darbe daha

İlk turda tokat ikinci turda hezimet.
Fuat Oktay Özbekistan'da

Fuat Oktay Özbekistan'da

​Yedi sektörde iş birliği çağrısı.
Garda aşılama

Garda aşılama

​Türkiye, zaman mekan dinlemiyor.
80 ülkeden 774 marka katıldı

80 ülkeden 774 marka katıldı

​Tarım fuarında 1 milyar dolarlık hasat.
Şampiyonluk için geldim

Şampiyonluk için geldim

Trabzonspor, daha önce anlaşmaya vardığı Koita ile 3 yıllık sözleşme imzaladı.​

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.