Kayseri’ye Fosil Müzesi ​

Gültepe Mahallesi’ndeki Arkeoloji Müzesi’nde yer alan eserlerin tarihi Kayseri Kalesi içerisindeki yeni müzeye taşınmasının ardından, boşaltılan eski Arkeoloji Müzesi’nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

Kayseri Büyükşehir Belediyesi Başkanı Dr. Memduh Büyükkılıç’ın talimatlarıyla restore edilen eski Arkeoloji Müzesi’nin hemen yanı başına Kayseri Koruma Bölge Kurulu’nca onaylanan ilave bir binayla Paleontoloji ve Fosil Müzesi yapılacak. Gültepe Mahallesi’ndeki Arkeoloji Müzesi’nde yer alan eserlerin tarihi Kayseri Kalesi içerisindeki yeni müzeye taşınmasının ardından, boşaltılan eski Arkeoloji Müzesi’nde restorasyon çalışmaları devam ediyor.

KAYSERİ KORUMA KURULU’NDAN ONAY