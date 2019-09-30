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Kayseri’ye tarihi gerdanlık

Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yatırımlarıyla kültür ve sanatın merkezi haline gelen Tarihi Kayseri Kalesi’nde tanıtım programı düzenlendi. Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi’ne şehrin gerdanlığı benzetmesini yapan Başkanı Memduh Büyükkılıç, Kayseri’yi turizmin merkezi yapmaya kararlı olduklarını söyledi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Tarihi Kayseri Kalesi
Tarihi Kayseri Kalesi

Tarihi Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi, birbirinden güzel etkinliklerle Kayseri ve Türkiye’ye tanıtıldı. Tanıtım programına Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç ve eşi Dr. Necmiye Büyükkılıç’ın yanı sıra Vali Şehmus Günaydın, AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki, Cumhurbaşkanlığı Yerel Yönetimler Kurulu Başkan Yardımcısı Şükrü Karatepe, Önceki Dönem Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanı Taner Yıldız, Garnizon Komutanı Tuğgeneral Ercan Teke, Kültür Bakanlığı Müzeler Genel Müdür Yardımcısı İsmail Karaman, ilçe belediye başkanları, bürokratlar ve vatandaşlar katıldı.

Programa bir çok siyasi katıldı.

‘MÜZE KENTE YAKIŞTI’

Tanıtım programında bir konuşma yapan Kültür Bakanlığı Müzeler Genel Müdür Yardımcısı İsmail Karaman, kale içinde Arkeoloji Müzesi’nin yanı sıra kütüphane, konferans salonu, sanatçılar sokağı, sanat galerileri gibi birimlerin bulunduğunu belirterek Tarihi kalenin müze kente yakışan bir yaklaşımla kültür ve sanatın merkezi haline getirildiğini söyledi.

‘ŞEHRİN GERDANLIĞI’

Katılımcılar kale içinde yer alan Arkeoloji Müzesi’ni gezdiler ve müzede bulunan Kayseri Kale si’nin dev maketini incelediler.

Büyükşehir Belediye Başkanı Memduh Büyükkılıç da yapılan yatırımı şehrin gerdanlığı olarak nitelendirdi. Çok titiz bir çalışma yapıldığını ifade eden Başkan Büyükkılıç, “Değişik medeniyetlere ev sahipliği yapmış böyle bir eserin şehrimizdeki gerdanlık gibi hizmete sunulması hepimizi mutlu etmektedir. Burada çok titiz bir anlayışla çalışma yapıldı” dedi.

TURİZM ÇEŞİTLENİYOR

Kayseri’yi turizmin merkezi yapmak için çalıştıklarını ve bu amaç doğrultusunda turizmi çeşitlendirmek için gayret gösterdiklerini ifade eden Başkan Büyükkılıç, bu anlamda yaptıkları çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. 16-17 Kasım’da Erciyes’te gastronomi çalıştayı yaparak Kayseri’yi bu alanda da bir merkez yapacaklarını dile getiren Büyükkılıç, balon turizmi için de imzaların atıldığını ve denemelere başlandığını açıkladı.

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ÇALIŞMALAR 2008’DE BAŞLADI

AK Parti Yerel Yönetimlerden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Mehmet Özhaseki de Kayseri Büyükşehir Belediye Başkanlığı döneminde başlayan çalışmalarla ilgili bilgiler verdi. Kalenin kültür sanat merkezi olması için 2008’de proje yarışması açtığını ifade eden Özhaseki, daha sonra kazanan proje doğrultusunda yapılan çalışmalarla kalenin bugünkü halini aldığını belirtti.

Yeniçeriler surlara çıktı

  • Yeniçeri takımı
  • Konuşmaların ardından Tarihi Kayseri Kalesi Kültür Sanat Merkezi gezildi. Gezi esnasında yeniçeriler surlara çıktı, 21 pare top atışı yapıldı ve balonlarla gökyüzüne Türk Bayrakları bırakıldı. Kayseri Kalesi’nde yapılan etkinliklere vatandaşlar büyük ilgi gösterdi. Işık oyunlarının da gerçekleştirildiği tanıtımda Kayseri Kalesi’nin ışıklan- dırması da dikkat çekiciydi.

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