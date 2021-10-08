​Kemal Bey’in durumu vahim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan, teşkilata parti çalışmaları konusunda önemli mesajlar veren Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu da sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan, özetle şu ifadeleri kullandı:
SİYASET ORTA OYUNCULARI
- Küresel üretim, tedarik, lojistik ve perakende kanallarında tıkanıklık yaşandığı son dönemde ülkemizde aksaklığa meydan vermeyerek farkımızı tekrar ortaya koyduk. Dünyayı kasıp kavuran salgın dönemini yeni ve büyük bir kalkınma atılımına dönüştürme gayreti içindeyiz. Birileri biz ne yaparsak yapalım felaket tellallığı yapmaktan geri durmuyor. Yıllardır aynı yalanları, iftiraları tekrarlamaktan bıkıp usanmayanların maskelerini gerekirse her seferinde tekrar tekrar indirmek mecburiyetindeyiz. Hayatlarında bir defa bile milletle hasbi muhabbet etmemiş, devlet yönetmek nedir, uluslararası ilişkiler nasıl yürütülür bilmeyen, herhangi bir eserleri ve hizmetleri olmayan bu çarpık zihniyetlilerin kestikleri ahkamların cehaletlerini ortaya sermekten öte bir kıymeti yoktur. Milletimize özellikle bu siyaset orta oyuncularının gerçek yüzlerini hatırlatmaktan geri durmayacağız.
ALLAH ŞİFA VERSİN
Grup konuşmamızda CHP Genel Başkanının yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili tutarsızlıklarını, bizzat kendi ağzıyla ifade ettiği görüntüleri de kullanarak anlatmıştım. Kılıçdaroğlu bu durumdan çok alınmış. Görüntülerdeki kişinin kendisi değil de ben olduğunu zannederek bir sağlık kuruluşundan rapor almam gerektiğini söylemiş. Aramızda doktor arkadaşlar varsa bu ruh halinin hangi anlama geldiğini, neye işaret ettiğini iyi bileceklerdir. Biz doktorların işine karışmayız ama hem CHP hem hem ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken vahim bir durum olduğu da ortadadır. Bize düşen Allah şifa versin deyip kendi işimize bakmaktır.
ADAMLAR BENZİN BULAMIYOR
- Bu zat önceki gün enerji fiyatlarını da diline dolamıştı. Avrupa başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında enerji fiyatlarının 2 katından 5 katına arttığı dönemde, biz vatandaşımızı korumak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz Bay Kemal. Sen nerede dolaştığının farkında değilsin. Enerjide Avrupa ne alemde, dünya ne alemde görmüyor musun? Adamlar şu anda benzin bulamıyor. Bunları görmüyor musun?
MANTIĞI İLKOKUL SEVİYESİNDE DEĞİL
Öyleyse bu zat hala neyi konuşup duruyor? Kendi aklınca şehitlerden gazilere her kesimi kışkırtmaya çalışan bu kişi, hızını alamayıp çiftçilerimize de bulaşmış. Bu şahıs ilkokul çocuğu seviyesinde bile olmayan bir mantıkla kendince tarım denklemi kuruyor. Söylediği şeyin çiftçiyi bugünkü seviyesinden geriye götüreceğinden haberi yok. O derece şuursuz durumda.
3600 ek gösterge çözülecek
- Dünyada uyuşturucu ile mücadelesi referans alınan, cezaevlerinde en çok tutuklusu ve hükümlüsü bulunan bir ülkede hala bu tür ithamları dile getirmenin ardında başka niyetler olduğu açıktır. Kamu görevlilerini tehdit ederek, çiftçiye, işçiye, emekliye, iş adamına, toplumun her kesimine hakaret edenler iktidara gelebileceğini sananları acı bir tebessümle takip ediyoruz. Kılıçdaroğlu memurları tahrik etmek için diline 3600 ek gösterge meselesini dolamış, tekrarlayıp duruyor. Bu sözü veren biziz. Memur sendikalarıyla yapılan son toplu sözleşmeye bu başlığı koyan da biziz. Önümüzdeki yılın sonuna kadar bu meselenin çözüleceğini söyleyen yine biziz.