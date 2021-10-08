​Kemal Bey’in durumu vahim

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, AK Parti Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı’nda konuştu. Ekonomiyle ilgili değerlendirmelerde bulunan, teşkilata parti çalışmaları konusunda önemli mesajlar veren Erdoğan, CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu’nu da sert sözlerle eleştirdi. Erdoğan, özetle şu ifadeleri kullandı:

OYNAT 01:12 Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Kılıçdaroğlu'na: Allah şifa versin Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuşuyor. Cumhurbaşkanı Erdoğan konuşmasında, anayasanın ilk dört maddesinin değiştirilmesi gerektiğini söylediğini 'Erdoğan'ın rapor alması gerek' diyerek inkar eden Kılıçdaroğlu'na cevap verdi.



Cumhurbaşkanı Erdoğan, 'Dünkü grup konuşmamızda CHP Genel Başkanı'nın yeni anayasa ile ilgili tutarsızlıklarını anlatmıştım. Kılıçdaroğlu bu durumdan çok alınmış, bir sağlık kuruluşundan rapor almam gerektiğini söylemiş. Aramızda doktor arkadaşlar varsa bu ruh halinin neye işaret ettiğini gayet iyi bileceklerdir. Ortada hem CHP hem de ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken vahim bir durum olduğu da ortadadır. Bize düşen Allah şifa versin deyip kendi işimize bakmaktır.' dedi.

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SİYASET ORTA OYUNCULARI

Küresel üretim, tedarik, lojistik ve perakende kanallarında tıkanıklık yaşandığı son dönemde ülkemizde aksaklığa meydan vermeyerek farkımızı tekrar ortaya koyduk. Dünyayı kasıp kavuran salgın dönemini yeni ve büyük bir kalkınma atılımına dönüştürme gayreti içindeyiz. Birileri biz ne yaparsak yapalım felaket tellallığı yapmaktan geri durmuyor. Yıllardır aynı yalanları, iftiraları tekrarlamaktan bıkıp usanmayanların maskelerini gerekirse her seferinde tekrar tekrar indirmek mecburiyetindeyiz. Hayatlarında bir defa bile milletle hasbi muhabbet etmemiş, devlet yönetmek nedir, uluslararası ilişkiler nasıl yürütülür bilmeyen, herhangi bir eserleri ve hizmetleri olmayan bu çarpık zihniyetlilerin kestikleri ahkamların cehaletlerini ortaya sermekten öte bir kıymeti yoktur. Milletimize özellikle bu siyaset orta oyuncularının gerçek yüzlerini hatırlatmaktan geri durmayacağız.

Erdoğan, il başkanları, ana kademe, gençlik kolları, il genel meclis başkan üyeleri ve belediye başkanlarıyla çok yoğun çalışacaklarını vurguladı.

ALLAH ŞİFA VERSİN

Grup konuşmamızda CHP Genel Başkanının yeni anayasa tartışmalarıyla ilgili tutarsızlıklarını, bizzat kendi ağzıyla ifade ettiği görüntüleri de kullanarak anlatmıştım. Kılıçdaroğlu bu durumdan çok alınmış. Görüntülerdeki kişinin kendisi değil de ben olduğunu zannederek bir sağlık kuruluşundan rapor almam gerektiğini söylemiş. Aramızda doktor arkadaşlar varsa bu ruh halinin hangi anlama geldiğini, neye işaret ettiğini iyi bileceklerdir. Biz doktorların işine karışmayız ama hem CHP hem hem ülke siyaseti açısından acilen müdahale edilmesi gereken vahim bir durum olduğu da ortadadır. Bize düşen Allah şifa versin deyip kendi işimize bakmaktır.

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OYNAT 00:59 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu ülke ve millet düşmanlarına hak ettikleri cevabı her platformda vereceğiz Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan AK Parti İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu. 'Eğer karşımızdakilerin insafına kalırsak, bunlar bize Türkiye Cumhuriyeti'nin aynı haklara sahip vatandaşları olmamıza rağmen, bırakın adil davranmayı yağmurlu havada dahi bir damla su vermezler. Gözü de gönlü de başka yerlere çevrili bu ülke ve millet düşmanlarına hak ettikleri cevabı her platformda vereceğiz' ifadelerini kullandı. BiP'te paylaş

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ADAMLAR BENZİN BULAMIYOR

Bu zat önceki gün enerji fiyatlarını da diline dolamıştı. Avrupa başta olmak üzere dünyanın dört bir yanında enerji fiyatlarının 2 katından 5 katına arttığı dönemde, biz vatandaşımızı korumak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz Bay Kemal. Sen nerede dolaştığının farkında değilsin. Enerjide Avrupa ne alemde, dünya ne alemde görmüyor musun? Adamlar şu anda benzin bulamıyor. Bunları görmüyor musun?

MANTIĞI İLKOKUL SEVİYESİNDE DEĞİL

Öyleyse bu zat hala neyi konuşup duruyor? Kendi aklınca şehitlerden gazilere her kesimi kışkırtmaya çalışan bu kişi, hızını alamayıp çiftçilerimize de bulaşmış. Bu şahıs ilkokul çocuğu seviyesinde bile olmayan bir mantıkla kendince tarım denklemi kuruyor. Söylediği şeyin çiftçiyi bugünkü seviyesinden geriye götüreceğinden haberi yok. O derece şuursuz durumda.

OYNAT 01:02 Cumhurbaşkanı Erdoğan: Amerika ve Avrupa benzin bulamazken biz vatandaşımızı korumak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz Cumhurbaşkanı ve AK Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, partisinin genel merkezinde Genişletilmiş İl Başkanları Toplantısı'nda konuştu.



Kılıçdaroğlu'nun enerji fiyatlarına yönelik cümlelerini eleştiren Cumhurbaşkanı Erdoğan,

'Avrupa başta olmak üzere dünyanın bir dört bir yanında enerji fiyatlarının 2 katından 5 katına arttığı dönemde biz vatandaşımızı korumak için her türlü fedakarlığı yapıyoruz Bay Kemal... Sen nerede dolaştığının farkında değilsin. Haberleri takip etmiyor musun? Enerjide Avrupa ne alemde, Amerika ne alemde, görmüyor musun? Adamlar şu anda benzin bulamıyor. Amerika başta olmak üzere Almanya, İngiltere akaryakıtta müflis durumda.' dedi. BiP'te paylaş

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