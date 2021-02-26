Gündem Keşif yapıyordu Yalnız kurt eylemcisi ağaçta yakalandı
İSTANBUL

​Keşif yapıyordu: Yalnız kurt eylemcisi ağaçta yakalandı

Keşif yapıyordu: Yalnız kurt eylemcisi ağaçta yakalandı

Polisi arayan vatandaşlar “Ağaca tırmanan biri askeriyeyi gözetliyor” ihbarında bulundu. Bahçelievler Yenibosna’daki İnzibat Tabur Komutanlığı çevresinde yakalanan şüpheli, DEAŞ’lı çıktı.

Şahin Şen Yeni Şafak
Bir süre çevrede dolaşan teröristin ağaca çıkıp taburu gözetlediği anlar saniye saniye görüntülendi.
Bir süre çevrede dolaşan teröristin ağaca çıkıp taburu gözetlediği anlar saniye saniye görüntülendi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü İstihbarat ve Terörle Mücadele Şubesi ekipleri terör örgütü DEAŞ’a darbe vurmaya devam ediyor. Geçtiğimiz yıl önce eylem için İstanbul’a gelen teröristler, ardından da örgütün sözde Türkiye emiri Mahmut Özden’i yakalayan İstanbul polisi, son olarak DEAŞ’ın “yalnız kurt” eylemcisini yakaladı. 20 Şubat Cumartesi saat 02.10’da polisi arayan vatandaşlar ağaca tırmanmış bir şüphelinin Bahçelievler Yenibosna’daki İnzibat Tabur Komutanlığı’nı gözetlediği ihbarında bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri Muhammed Yahya E.’yi askeri alan çevresinde keşif yaparken yakaladı.

Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ'lı terörist yakalandı
GÜNDEM
Türkiye'ye girmeye çalışan DEAŞ'lı terörist yakalandı

KÖPEKTEN KAÇIYORMUŞ

  • Şüpheli ifadesinde köpekten kaçtığı için ağaca çıktığını iddia etti. İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi’ne götürülen ve terör örgütü DEAŞ üyesi olduğu belirlenen 24 yaşındaki Muhammed Yahya E.’nin cep telefonunda DEAŞ’a ait görüntü ve fotoğraflarla çok sayıda örgütsel doküman bulundu. Konya’dan İstanbul’a geldiği öğrenilen teröristin DEAŞ’ın “yalnız kurt” eylemcileri gibi bir saldırı planladığı öğrenildi. Adliyeye sevkedilen DEAŞ’lı terörist tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Sakarya merkezli DEAŞ operasyonu: Sözde eğitim bakan yardımcısı yakalandı
GÜNDEM
Sakarya merkezli DEAŞ operasyonu: Sözde eğitim bakan yardımcısı yakalandı

SINIRDA YAKALANDI

Ayrıca yasadışı yollarla Türkiye’ye girmeye çalışan DEAŞ’lı 1 terörist de Suriye sınırında yakayı ele verdi. Milli Savunma Bakanlığı, Hatay Reyhanlı’da yakalanan DEAŞ’lının İlçe Jandarma Komutanlığı’na teslim edildiğini duyurdu.

Ankara'da DEAŞ operasyonu: 14 kişi gözaltına alındı
GÜNDEM
Ankara'da DEAŞ operasyonu: 14 kişi gözaltına alındı
Abone Ol Google News
Soğuk cüzdanla kara para aklama

Soğuk cüzdanla kara para aklama

Kripto paranın mutfağında çok farklı işler dönüyor.
Biden talimat verdi

Biden talimat verdi

ABD, Suriye'de İran destekli gruplara hava saldırısı düzenledi.
Karabağ darbesi

Karabağ darbesi

​Ağır yenilgiyle başlayan siyasi kriz askeri muhtırayla zirveye taşındı.
94 ruhunu <br>Z kuşağına taşıyacağız

94 ruhunu
Z kuşağına taşıyacağız

​Osman Nuri Kabaktepe, ilk röportajını Yeni Şafak'a verdi.
Ayasofya’da anılacak

Ayasofya’da anılacak

​Merhum Başbakan Necmettin Erbakan'ın vefatının 10. yılı.
İttifak ortağıyla ayrışıyor

İttifak ortağıyla ayrışıyor

Fezleke çıkmazına giren CHP, çıkış yolu arıyor.
Geleceğin mucitleri yetişecek

Geleceğin mucitleri yetişecek

​Aksaray Bilim Merkezi kapılarını açıyor.
Kaşıkçı cinayeti raporu

Kaşıkçı cinayeti raporu

CIA de emri verenin Prens Selman olduğuna karar verdi.
Hocalı da özgür olacak

Hocalı da özgür olacak

​Şehrin son valisi Elman Mammadov Yeni Şafak'a konuştu.
28 Şubat’la FETÖ’nün yolu açıldı

28 Şubat’la FETÖ’nün yolu açıldı

​Refahyol hükümetini yıkan darbe, etkisi hâlâ süren izler bıraktı.
Hüzün ve gurur

Hüzün ve gurur

​Hocalı'da katliama kurban giden 613 kişi bugün Bakü'de anılacak.
Halkımız hedef <br>haline geldi

Halkımız hedef
haline geldi

​Dedeağaç ABD üssü istemiyor.
Keşif yapıyordu

Keşif yapıyordu

'​Yalnız kurt' eylemcisi ağaçta yakalandı.
İyi ki doğdun milletin adamı

İyi ki doğdun milletin adamı

Erdoğan'ın doğum gününe sosyal medyada kutlama.
Türk futbol tarihine geçti

Türk futbol tarihine geçti

​Yusuf Yazıcı, Avrupa Ligi'nde en çok gol atan Türk futbolcu oldu.
Müftü gözyaşlarını tutamadı

Müftü gözyaşlarını tutamadı

​Çavuşoğlu'nun Zagreb ziyaretinde duygu dolu anlar.
Polisleri şaşkına çeviren olay

Polisleri şaşkına çeviren olay

Bir yıldır kazdıkları çukurun girişine dua asmışlar.

KAPAT

YUKARI

6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunundaki amaçlar ile sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerezler kullanılmaktadır. Detaylı bilgi için çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.