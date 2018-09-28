Gündem Kılıçdaroğlu Çocukluğumuz bu evde geçti, güzel anılarımız vardı
TUNCELİ

Kılıçdaroğlu: Çocukluğumuz bu evde geçti, güzel anılarımız vardı

CHP Genel Başkanı Kılıçdaroğlu'nun ağabeyi Yusuf Ziya Kılıçdaroğlu, yangında kullanılamaz hale gelen Nazımiye ilçesi Ballıca köyündeki babaevinde inceleme yaptı. Yusuf Ziya Kılıçdaroğlu, inceleme sonrası yaptığı açıklamada "Bu evde doğduk. Çocukluğumuz bu evde geçti, güzel anılarımız vardı" dedi.

Haber Merkezi AA
Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.
Yangın nedeniyle ev kullanılamaz hale geldi.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun ağabeyi Yusuf Ziya Kılıçdaroğlu, Nazımiye ilçesi Ballıca köyündeki evlerinde çıkan yangına ilişkin, "Bu evde doğduk. Çocukluğumuz bu evde geçti, güzel anılarımız vardı." dedi.

Tunceli kent merkezinde yaşayan Yusuf Ziya Kılıçdaroğlu, yangının ardından Ballıca köyüne giderek yakınlarıyla görüştü ve bilgi aldı.

Kılıçdaroğlu, yaptığı açıklamada, yangının, kardeşi Kemal Kılıçdaroğlu ile çocukluk yıllarının geçtiği evde büyük hasara neden olduğunu belirtti.

Otların tutuşması sonucu oluşan alevlerin evlere sıçramasıyla çıkan yangında bir kastın olmadığını aktaran Kılıçdaroğlu, "Bu evde doğduk. Çocukluğumuz bu evde geçti, güzel anılarımız vardı. Bizim dönemimizde köyler kalabalıktı. Beraber güzel ve neşeli günler geçirdik. Babamız memurdu, şehre geçtik." diye konuştu.

Tunceli'nin Nazımiye ilçesi Ballıca köyünde dün henüz belirlenemeyen nedenle çıkan yangında, CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu'nun babaevi ve yakınlarına ait 2 ev ile eklentilerinde büyük çapta hasar meydana gelmişti.

CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun doğduğu ev yandı
GÜNDEM
CHP lideri Kılıçdaroğlu'nun doğduğu ev yandı

'Almanya iade antlaşmasına uymuyor'

'Almanya iade antlaşmasına uymuyor'
Kafa karıştıran 'VAR'

Kafa karıştıran 'VAR'

Erzurumspor maçında tartışmalı karar.
Etiyopya'da da rahat yok

Etiyopya'da da rahat yok

​FETÖ okulları ve yöneticileri hakkında suç duyurusunda bulunuldu.
İsrail katletti!

İsrail katletti!

Gazze'deki barışçıl gösterilere gerçek mermi ile saldırdı.
Daha fazlaüretim ve istihdam

Daha fazlaüretim ve istihdam

​Erzincan Şeker Fabrikası pancar alımına başladı, çiftçiler altınla ödüllendirildi.
10 bin polis adayı alınacak

10 bin polis adayı alınacak

Polislik için başvuru şartları ve tarihleri açıklandı.
PKK'ya ağır darbe

PKK'ya ağır darbe

​TSK, son bir haftada etkisiz hale getirilen terörist sayısını açıkladı.
3 yıl sonra bir ilk olabilir

3 yıl sonra bir ilk olabilir

Ekonomistler 11 Ekim'de açıklanacak veriye işaret ediyor.

'Yüzlerce FETÖ'cü Almanya'da'

'Yüzlerce FETÖ'cü Almanya'da'

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan Merkel'e FETÖ tepkisi.

Erdoğan:Can Dündar bir ajan

Erdoğan:Can Dündar bir ajan

​Cumhurbaşkanı provokatif soruya net cevap verdi.
TOKİ'denev alana iyi haber

TOKİ'denev alana iyi haber

​Borçlara yönelik enflasyon düzenlemesi yapılacak.
YPG'ye yardım etmeyeceğiz!

YPG'ye yardım etmeyeceğiz!

​YPG'nin kimlerden oluştuğunu biliyoruz, bağlantıları ortada.
25 metre çekildi

25 metre çekildi

​Yalova'da korkutan görüntü, deprem habercisi mi?
7.7 ile sallandı

7.7 ile sallandı

​Endonezya'da 7.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Göreve hazır

Göreve hazır

​Güvenlik güçlerine teslim edilecek.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

8 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.