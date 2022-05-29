Kılıçdaroğlu en büyük vaadini açıkladı: Demirtaş'ın, Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Van’da düzenlediği belediye başkanları çalıştayında konuştu. “Kayyum uygulamasına son verilmesini, seçimle gelenin seçimle gitmesini istiyorsanız, oyunuzun değeri olsun istiyorsanız bize katılacaksınız” diyen Kılıçdaroğlu, “Düşüncesini ifade etti diye hapse atılan kişileri ya da düşüncesinden ötürü kimsenin hapse atılmasını istemiyorsanız, Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız” ifadelerini kullandı.

ADRES CHP

Kılıçdaroğlu, “Bu ülke için çalışmak isteyenler beraber olmak zorundadır. Doğu, Batı, Kuzey, Güney ayrımı yapmadan, toplumun her kesiminin kucaklanmasını istiyorsanız yine bize katılacaksınız. Unutmayın biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz, halkın partisiyiz. Sizin için çalışıyor, emek harcıyoruz. Bu memlekette gerçekten adalet istiyorsanız, tek bir adresiniz var. O adresin adı CHP’dir” dedi.

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