Gündem Kılıçdaroğlu en büyük vaadini açıkladı Demirtaşın, Kavalanın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız
VAN

Kılıçdaroğlu en büyük vaadini açıkladı: Demirtaş'ın, Kavala'nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız

Partisinin Van’da düzenlediği belediye başkanları çalıştayında seçim vaadini açıklayan Kılıçdaroğlu, “Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız” dedi.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kılıçdaroğlu en büyük vaadini açıkladı: Demirtaşın, Kavalanın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız
Kemal Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, partisinin Van’da düzenlediği belediye başkanları çalıştayında konuştu. “Kayyum uygulamasına son verilmesini, seçimle gelenin seçimle gitmesini istiyorsanız, oyunuzun değeri olsun istiyorsanız bize katılacaksınız” diyen Kılıçdaroğlu, “Düşüncesini ifade etti diye hapse atılan kişileri ya da düşüncesinden ötürü kimsenin hapse atılmasını istemiyorsanız, Selahattin Demirtaş’ın serbest bırakılmasını istiyorsanız, Osman Kavala’nın serbest bırakılmasını istiyorsanız bize katılacaksınız” ifadelerini kullandı.

ADRES CHP

Kılıçdaroğlu, “Bu ülke için çalışmak isteyenler beraber olmak zorundadır. Doğu, Batı, Kuzey, Güney ayrımı yapmadan, toplumun her kesiminin kucaklanmasını istiyorsanız yine bize katılacaksınız. Unutmayın biz Cumhuriyet Halk Partisiyiz, halkın partisiyiz. Sizin için çalışıyor, emek harcıyoruz. Bu memlekette gerçekten adalet istiyorsanız, tek bir adresiniz var. O adresin adı CHP’dir” dedi.

Kemal Kılıçdaroğlu Van'da konuştu: Kayyum uygulamasına karşıyız
OYNAT 00:26
Kemal Kılıçdaroğlu Van'da konuştu: Kayyum uygulamasına karşıyız
CHP'nin Van'daki bir otelde düzenlediği 'Belediye Başkanları Çalıştayı'nda, Genel Başkan Kemal Kılıçdaroğlu partili belediye başkanlarına konuşma yaptı.Burada kayyumlara karşı olduğunu belirten Kılıçdaroğlu, 'Bölgede yerel yönetimlerle ilgili ciddi bir sorun var. Kayyum ataması var. Kayyumdan dolayı duyulan ciddi bir rahatsızlık var. Alanda da görüyoruz bunu. 'Seçtiğimiz belediye başkanlarına görev yaptırmıyorlar' deniyor. Biz kayyum uygulamasına karşıyız.'


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