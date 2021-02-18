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ANKARA

​Kılıçdaroğlu’na sert sözler​: Teröristle el elesin yüzsüz

Kılıçdaroğlu’na sert sözler : Teröristle el elesin yüzsüz

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Gara’daki 13 şehitle ilgili “Bunun sorumlusu Cumhurbaşkanıdır” diyen Kılıçdaroğlu’na sert çıktı: Ya sen ne yüzsüzsün! Sende yüz var mı? Nasıl oluyor da 5-6 yıldır bu şehitlerimizi yakından takip eden bizlere, ‘bunların sorumlusu Cumhurbaşkanıdır’ diyorsun? Terbiyesiz herif. Sana Milli Savunma Bakanımı, İçişleri Bakanımı gönderiyorum, seni bilgilendirsinler diye; sen bunlara layık değilsin. Senin bu yaklaşımlarınla bu ülkede biz terörizmle mücadeleyi durdurmayacağız. Sen teröristlerle el ele, kol kola Ankara’dan İstanbul’a yürüyebilirsin, ama biz teröristlere karşı Gara’da, Cudi’de, Tendürek’te, Bestler Dereler’de mücadelemizi sürdüreceğiz; sen de tribünlerden seyret.

Osman Özgan Yeni Şafak
Cumhurbaşkanı Erdoğan
Cumhurbaşkanı Erdoğan

AK Parti Ankara 7. Olağan İl Kongresi’nde konuşan Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, terör örgütünün mağarada katlettiği 13 şehitle ilgili CHP lideri Kemal Kılıçdaroğlu’nun sözlerine sert sözlerle eleştirdi:

  • Biz bu yolda gözlerini kırpmadan şehadete koşan yiğitlerin fedakarlığıyla yürüyoruz. Biz bu yolda dağları teröristlere dar eden kahramanların cesaretiyle yürüyoruz. Biz bu yolda 534 gündür evlat nöbeti tutan Diyarbakır annelerinin sabrıyla yürüyoruz. Bay Kemal, acaba sen o Diyarbakır annelerinin feryatlarını duydun mu? Utanmadan, sıkılmadan 13 şehidimizle ilgili olarak ‘bunun sorumlusu Cumhurbaşkanıdır’ diyorsun.

Gara şehidinin annesinden Kılıçdaroğlu'na: Hangi yüzle bizi arıyorsun
GÜNDEM
Gara şehidinin annesinden Kılıçdaroğlu'na: Hangi yüzle bizi arıyorsun

SEN BUNLARA LAYIK DEĞİLSİN

Ya sen ne yüzsüzsün, sende yüz var mı? Sen nasıl oluyor da 5 yıldır 6 yıldır bu şehitlerimizi yakından takip eden bizlere ‘bunların sorumlusu Cumhurbaşkanıdır’ diyorsun? Terbiyesiz herif. Sana Milli Savunma Bakanımı gönderiyorum, sana İçişleri Bakanımı gönderiyorum, seni bilgilendirsinler diye, sen bunlara layık değilsin. Utanmadan, sıkılmadan kalkıp Cumhurbaşkanına fatura kesmeye kalkıyorsun.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilgilendirmeleri için bakanlarımızı gönderdim ama Kılıçdaroğlu buna layık değilsin
GÜNDEM
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bilgilendirmeleri için bakanlarımızı gönderdim ama Kılıçdaroğlu buna layık değilsin

MÜCADELEYİ DURDURMAYACAĞIZ

  • Senin bu yaklaşımlarınla bu ülkede biz terörizmle mücadeleyi durdurmayacağız. Sen teröristlerle el ele, kol kola Ankara’dan İstanbul’a yürüyebilirsin ama biz teröristlere karşı Gara’da, Cudi’de, Tendürek’te, Bestler Dereler’de mücadelemizi sürdüreceğiz, sen de tribünlerden seyret. Biz bu yolda, ‘ağlayarak teröristi sevindirmeyeceğim’ diyen şehit babalarının asaletiyle yürüyoruz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu millet sizden terör yandaşlığının hesabını soracak
OYNAT 01:47
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Bu millet sizden terör yandaşlığının hesabını soracak
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Çukurlukta sınır tanımayan terör örgütü yardakçılarına Cumhur İttifakı olarak diyoruz ki: Asıl bu millet sizden önce şehidimizin, onca gazimizin hesabını soracak' dedi.

ÜRKEK KORKAK BİR ADAMSIN

Biz bu yolda gecenin karanlığını dualarıyla aydınlatan pirifanilerimizin samimiyetiyle yürüyoruz. Biz bu yolda 15 Temmuz gecesi tanklara meydan okuyan kadınlarımızın dirayetiyle yürüyoruz. Sen 15 Temmuz gecesi tankların arasından korumalarla beraber Bakırköy Belediyesine giden ürkek, korkak bir adamsın. Evet gönüller yapmak, gönüller kazanmak gayesiyle çıktığımız bu kutlu yolda şehitlerimizden ilham alarak yürüyoruz ve yürüyeceğiz.

Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütüne kınama yapmaya dilleri varmayanları ibretle takip ediyoruz
OYNAT 02:52
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Terör örgütüne kınama yapmaya dilleri varmayanları ibretle takip ediyoruz
Cumhurbaşkanı Erdoğan, Cumhurbaşkanlığı Külliyesi'nde düzenlenen Cumhurbaşkanlığı Kabine Toplantısı'nın ardından önemli açıklamalarda bulundu. Erdoğan, 'Kılıçdaroğlu dün yine çıktı tamamı yalan, yanlış, hezeyan olan bir sürü zırvayı arka arkaya sıraladı. Arada bize de güya sorular soruyor. Bu soruları dünyadan ve ülkemizden haberi olmayan tüm ömrü kuytu köşelerde geçmiş bir meczup sorsa diyeceğiz ki mazurdur ama öyle değil. Terör örgütüne samimi bir kınama yapmaya dilleri varmayanların yaşanan acı hadise karşısında şahsımızı ve devleti suçlama konusunda gösterdikleri canhıraş gayreti ibretle takip ediyoruz' dedi.

ONURUMUZDAN TAVİZ VERMEDİK

  • Bu teröristlere o inleri mezar edeceğiz, mezar. Hırsları için Türkiye düşmanlarına el açanlara inat vakarımızdan ve onurumuzdan taviz vermedik. Bölücü örgütün yandaşlarına koltuk değnekliği yapanlara inat bu mücadeleyi milletimiz için milletimizle birlikte yürütüyoruz. İttifak ortaklarını incitmemek için bölücü terör örgütünü kınayamayanlar bize insanlıktan bahsedemez.

Akar ve Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na Gara ziyareti: Görüşme bir saat sürdü
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Akar ve Soylu'dan Kılıçdaroğlu'na Gara ziyareti: Görüşme bir saat sürdü

BUNLAR BİZE TERÖRLE MÜCADELE DERSİ VEREMEZ

Bay Kemal şu teröristlere bir gün ‘terörist’ de. Diyebiliyor mu? Diyemez. Niye? Onlarla ortak. Diyemez ve demeyecek ama biz gümbür gümbür, üzerine üzerine gidiyor ve bunları çökertiyoruz ve çökerteceğiz. PKK’nın Suriye’ye uzantısını ‘Terör örgütü olarak görmüyorum’ diyenler, Bay Kemal ve yandaşlarıdır. Bunlar bize terörle mücadele dersi veremez. Masumların alçakça katledildiği 6-8 Ekim olaylarının faillerini yargıdan kaçırmak için Silivri önünde milletvekillerini ip gibi sıraya dizenler bize vicdandan söz demez.

Baş veririz baş eğmeyiz

  • “Kılıçdaroğlu ve şürekası bilsin ki baş veririz ama onlar gibi teröristler ve destekçileri karşısında baş eğmeyiz. Her karışında bir şehidin yattığı bu cennet vatanı, canımız pahasına hainlere de PKK’lı katillere de DEAŞ’lı canilere de teslim etmedik, etmeyiz” diye konuşan Erdoğan, şu ifadeleri kullandı: “Biz bu yola kefenimizi giyerek çıktık. Biz bu yola tam bağımsız Türkiye idealiyle çıktık. Biz bu yola bölgesinde ve dünyada lider ülke hedefiyle çıktık. Bugünlere de birilerinin ihsanıyla değil DEAŞ’ından PKK’sına, FETÖ’sünden DHKPC’sine kadar nice katil sürüleriyle mücadele ederek geldik. Sen önce teşkilatlarındaki DHKP-C’lileri temizle ey Kılıçdaroğlu. Sen önce onları temizle, bunların da sana bütün her şeyini ortaya çıkararak önüne koyacağız merak etme.”

Son terörist bitene kadar

Türkiye’de terör sorununu kökten çözene kadar mücadelelerini kararlılıkla sürdüreceklerini vurgulayan Erdoğan, “Terörün başını ezene, bu ülkede terör sorununu kökten çözene kadar mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. Sınırlarımız içinde ve dışında son teröristi de etkisiz hale getirene dek operasyonlarımızı devam ettireceğiz. Rabb’im bizlere daha nice seneler bu millete, ekranları başında bizi izleyen aziz milletimize hizmetkar olmayı nasip etsin diyorum. Son nefesimizi verene kadar Allah bizi ülkeye ve millete hizmet yolundan ayırmasın diye dua ediyorum” dedi.

Çiftçiye destek müjdesi

Kongrenin sonunda Erdoğan’a, Ankara İl Başkanı Hakan Han Özcan tarafından hediye takdim edildi.
  • Kabine toplantısı sonrası çiftçilere verilen desteklerin artırılacağı müjdesini veren Erdoğan, şunları söyledi: “Gübre desteklerini yüzde 100 artışla 2 katına çıkarıyoruz. Organik ve organomineral gübre kullanan üreticilerimize ise ilave olarak dekara 10 lira olan destekleme ödemesini 20 liraya yükseltiyoruz. Buğday, arpa, çavdar, yulaf gibi hububat ürünlerinde dekara 8 lira olan desteği 16 liraya yükseltiyoruz.”
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Cumhurbaşkanlığı Kabinesi, Cumhurbaşkanı Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe'de gerçekleştirilen toplantı sonrası Cumhurbaşkanı Erdoğan açıklamalarda bulundu. Kılıçdaroğlu'nun 'CHP'nin koltuğunu cebren işgal etmiş bir adamcağız' olduğunu vurgulayan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Bu zatın terör örgütlerinin uluslararası alanda nasıl bir aparat olarak kullanıldığından zerre kadar malumatı olmadığını görüyoruz. Operasyonun sorumlusu elbette aynı zamanda başkomutan ve yürütmenin başı olan Cumhurbaşkanından, Milli Savunma Bakanına, askerinden, polisine kadar Türkiye Cumhuriyeti devletidir. Bunlar kendilerini bu devletin bir mensubu olarak görmedikleri için Suriye'den Karabağ'a kadar yaptığımız hiçbir operasyonu sahiplenmediler" şeklinde konuştu. Koronavirüs salgını hakkında da kritik açıklamalarda bulunan Cumhurbaşkanı Erdoğan, "Devlet ve millet olarak el ele vererek tedbirlere uyarak bu musibetin üstesinden geleceğiz. İllerimizi Sağlık Bakanlığımızın kriterlerine göre dört gruba ayırarak Mart ayı başı itibariyle kademeli normalleşme sürecini başlatıyoruz." ifadelerini kullandı.
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