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Gündem Kılıçdaroğlundan Erdoğana oy veren İhsanoğluna destek
POLİTİKA

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a oy veren İhsanoğlu'na destek

Kılıçdaroğlu'ndan Erdoğan'a oy veren İhsanoğlu'na destek

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, eski Cumhurbaşkanı adayı MHP’li Ekmeleddin İhsanoğlu’na sahip çıktı. Kılıçdaroğlu, "Bugün Ekmeleddin Bey cumhurbaşkanı olsaydı Ortadoğu’da bu felaket olmazdı. Ekmeleddin Bey, Türkiye’nin yetiştirdiği ender bilim insanlarından biridir. Başka ülkelerin, adına uluslararası yarışma düzenlediği, ödül verdiği bilim insanımızdır ama yeteri kadar anlatamadık" dedi. İhsanoğlu, 24 Haziran Cumhurbaşkanlığı seçimlerde, 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rakibi olan Cumhurbaşkanı Erdoğan'a oy vereceğini açıklamıştı.

Haber Merkezi Diğer
CHP lideri Kılıçdaroğlu
CHP lideri Kılıçdaroğlu

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu, Cumhuriyet gazetesinden İpek Özbey’in sorularını yanıtladı.

"Ekmeleddin İhsanoğlu’nun adaylığında doğru karar vermediğinizi düşünenler var ve tartışma bunun tekrarlanması üzerinden yürütülüyor" sorusuna Kılıçdaroğlu şu yanıt verdi:

  • "Bugün Ekmeleddin Bey cumhurbaşkanı olsaydı Ortadoğu’da bu felaket olmazdı İpek Hanım. Ekmeleddin Bey, Türkiye’nin yetiştirdiği ender bilim insanlarından biridir. Başka ülkelerin, adına uluslararası yarışma düzenlediği, ödül verdiği bilim insanımızdır ama yeteri kadar anlatamadık. Önyargılarımız vardı, vesaire. Dünya görüşüne katılırsınız, katılmazsınız ama Ekmeleddin Bey’in saygınlığı konusunda bugün de bir endişem yoktur."

İhsanoğlu, Erdoğan'a oy vereceğini açıklamıştı

Ekmeleddin İhsanoğlu, 24 Haziran'daki seçimlerde, 2014'teki Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde rakibi olan Recep Tayyip Erdoğan'a oy vereceğini açıklamıştı.

Ekmeleddin İhsanoğlu kime oy vereceğini açıkladı
GÜNDEM
Ekmeleddin İhsanoğlu kime oy vereceğini açıkladı
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