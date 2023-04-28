Kılıçdaroğlu’nun 'Atatürk Havalimanı’nı vereceğiz' dediği şirketin ABD'de yolsuzluk yaptığı ortaya çıktı

Kemal Kılıçdaroğlu
14 Mayıs seçimlerine sayılı günler kala partilerin de seçim vaatleri ortaya çıkmaya başladı.
Cumhurbaşkanı yardımcılığı vaat ettiği isimlerle seçim çalışmalarını sürdüren Yedili Masa'nın cumhurbaşkanı adayı Kemal Kılıçdaroğlu dün akşam saatlerinde sosyal medya hesabından Atatürk Havalimanı ile ilgili bir video paylaştı.
Kılıçdaroğlu: SNC ile anlaştım
Kılıçdaroğlu yayınladığı videoda, TEKNOFEST sayesinde son dönemde adeta teknoloji üssü haline gelen Atatürk Havalimanı ile ilgili konuştu.
ABD'de yasaları ihlal etmişler
Kılıçdaroğlu'nun birlikte iş yapmayı vaat ettiği SNC adlı şirketin ABD'de yolsuzluk olayına karıştığı ortaya çıktı.
Aralık 2022'de Doğu Kaliforniya Avukatlık Ofisi tarafından yayınlanan basın bülteninde, Amerika Birleşik Devletleri Başsavcısı Phillip A. Talbert'in açıklamasına yer verilerek, Sierra Nevada Corporation (SNC) adlı şirketin iki ayrı konuda bilerek işçilik maliyetlerini fazla hesapladığı ve oranları şişirerek yasaları ihlal ettiği gerekçesiyle 10 milyon dolar ödediği bilgisi paylaşıldı.