Kılıçdaroğlu’nun 'Atatürk Havalimanı’nı vereceğiz' dediği şirketin ABD'de yolsuzluk yaptığı ortaya çıktı

SNC'den bilerek kaynaklanan uygunsuz suçlamalar: (1) Ordunun Çok Sensörlü Hava İstihbarat Gözetleme Keşif (MAISR) programı kapsamında mükerrer çalışma saatleri, prim oranları ve yetkisiz uzatılmış çalışma saatleri; ve (2) bazı federal kurumlarla yapılan sözleşmelerde daha yaygın olarak uygulanan şişirilmiş oranların uygulanmasıyla sonuçlanan belirli ikramiye maliyetlerinin yanlışlıkla tahakkuk ettirilmesi ve harcanması. Hükümet, maliyetleri doğru bir şekilde belirlemek ve oranları doğru bir şekilde hesaplamak ve hükümet programlarındaki iş için uygun şekilde ödeme yapmak için sözleşme maliyetlerinin hem niteliğini hem de zamanlamasını sınıflandırmak için üstlenicilere güvenmektedir.