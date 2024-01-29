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Kilisedeki saldırıyla ilgili yeni gelişme: 150 kişilik ekip oluşturuldu DEAŞ'la bağlantıları araştırılıyor

İstanbul Sarıyer'de bir kişinin hayatını kaybettiği Santa Maria Kilisesi'ndeki silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 28 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor. Çalışma kapsamında, görevlendirilen 150 kişilik ekip kamera görüntülerini izleyerek şüphelilerin kaçış güzergahını belirledi. Öte yandan, gözaltındaki şüpheliler A.K. ile D.T'nin terör örgütü DEAŞ'la bağlantılarının araştırıldığı öğrenildi.

14:46 - 29/01/2024 Pazartesi
AA
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında gözaltındaki 28 şüphelinin ifade alma işlemlerine başlandığı öğrenildi.
İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında gözaltındaki 28 şüphelinin ifade alma işlemlerine başlandığı öğrenildi.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele ve İstihbarat Şubesi ekiplerinin, Büyükdere Mahallesi'ndeki Santa Maria Kilisesi'ne dün gerçekleşen silahlı saldırının ardından başlattığı çalışmalar sürüyor.

150 kişilik ekip kamera görüntülerini izledi

Çalışma kapsamında, görevlendirilen 150 kişilik ekip kamera görüntülerini izleyerek şüphelilerin kaçış güzergahını belirledi.

Ekipler, yabancı plakalı bir otomobille olay yerine yakın bir noktaya kadar gelen ve kiliseye yaya olarak giren 2 zanlının, saldırının ardından aynı araçla kaçarak Başakşehir'de bir adrese gittiğini tespit etti.

Bunun üzerine harekete geçen emniyet güçleri, saldırıyı gerçekleştiren ve onlarla bağlantılı olduğu değerlendirilen şüphelilerin yakalanmasına yönelik 30 adrese düzenledikleri eş zamanlı operasyonda, 51 kişiyi yakaladı.Gözaltına alınan 51 kişiden 23'ü olayla bağlantıları bulunmadığı gerekçesiyle idari işlemlerinin ardından sınır dışı edilmek üzere geri gönderme merkezine teslim edildi.

İstanbul Terörle Mücadele Şube Müdürlüğünün koordinesinde gerçekleştirilen çalışmalar kapsamında gözaltındaki 28 şüphelinin ifade alma işlemlerine başlandığı öğrenildi.

Gözaltına alınan zanlıların dijital materyallerinin de incelendiği belirtildi.

Zanlıların yakalandığı adresin yakınında kar maskeleri bulundu

Operasyonda, silahlı saldırıyı gerçekleştiren Tacikistan uyruklu A.K. ile Rus uyruklu D.T'nin yakalandıkları adresin çevresinde yapılan aramalarda, olayda kullandıkları değerlendirilen kar maskeleri de bulundu.

Saldırıda kullanılan silaha ise ulaşılamadığı belirtildi.

DEAŞ'la bağlantıları araştırılıyor

Öte yandan, gözaltındaki şüpheliler A.K. ile D.T'nin terör örgütü DEAŞ'la bağlantılarının araştırıldığı öğrenildi.

Polis ekiplerinin saldırıya ilişkin çalışmaları sürüyor.



#ifade işlemleri
#İstanbul
#Santa Maria Kilisesi
#şüpheliler
#terör saldırısı
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