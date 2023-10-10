Kimse karışmasın

Filistin ve İsrail arasında alevlenen krizin bölgeye yayılmaması için Türkiye diplomasi trafiği yönetiyor. Üçüncü taraflarla görüşen Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, dün de İngiltere Dışişleri Bakanı James Cleverly ile İsrail ve Filistin’deki son gelişmeleri ele aldı. Yeni Şafak’ın edindiği bilgilere göre, iki ülke arasındaki savaşın topyekun bir krize evrilmemesi için Türkiye başka aktörlerin dahil olmasını istemiyor. Aksi durumda savaşın uzayacağı endişesi hakim.

Çözüme destek

Krizin ardından diplomatik girişim başlatan Türkiye, Filistin ve İsrail’e yaptığı itidal çağrısının benzerini, görüştüğü ülkelere de telkin ediyor. Muhataplardan savaşı derinleştirecek değil, bir an önce durumu çözecek adımlara destek vermeleri isteniyor.

TaKİP EDİYORUZ

Cumartesi başlayan ve tüm bölgeyi tedirgin eden çatışmalarla ilgili diplomatik kaynaklar, savaşın muhatabı olmayan ülkelerin, savaşa verdikleri destekten dolayı sürecin uzayabileceğine işaret etti. Bu desteklerin son bulması gerektiği belirtildi. Özellikle İran, Suriye ya da Mısır gibi aktörlerin dahil olma çabalarına karşın Türkiye’nin süreci temkinli şekilde takip ettiği vurgulandı. Türkiye’nin bu süreçte orta yolu bulması için yoğun diplomasi yürüttüğünü belirten kaynaklar, krizin daha da büyümemesi için girişimlerin sürdüğü bilgisini verdi. Gerginliğin azaltılmasını isteyen Türkiye tansiyonu düşürmeyi hedefliyor.

Tahliye yok

Türk vatandaşlarının tahliyesi hakkında bilgi veren diplomatik kaynaklar, uçuşların devam ettiğini ve tahliye gibi bir durumun söz konusu olmadığını ifade etti. Herhangi bir Türk vatandaşının savaş bölgelerinde mahsur kalmadığı öğrenildi.

Barışın tek yolu işgalin bitmesi

Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş’tan Filistin’e destek açıklaması. Filistin’de yaşananları üzüntü ve endişeyle takip ettiğini belirten Erbaş, şunları kaydetti: “Barış ve huzurun sağlanabilmesi için çözümün yegane yolu işgalcilerin Filistin topraklarından çekilmesi ve Filistin halkının tamamen özgürlüğüne kavuşmasıdır. Masum insanların zarar görmemesi en büyük arzumuzdur. Her zaman olduğu gibi bizler mazlum Filistin halkının ve Mescid-i Aksa’nın özgürlük mücadelesinin yanında olduğumuzu ifade ediyor, bir an önce tüm coğrafyanın barış ve huzura kavuşmasını diliyoruz.”











