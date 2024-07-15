'Kimse yok mu' deyip soydular

Devletin kılcal damarlarına kadar sızan FETÖ, her alanda olduğu gibi vatandaşların insani yardım kuruluşlarına olan güvenini de kırdı. 15 Temmuz darbe girişiminin ardından FETÖ ile mücadele kapsamında Olağanüstü Hal (OHAL) ilan edildi. Bu kapsamda 667 sayılı, 23 Temmuz tarihli Kanun Hükmünde Kararname (KHK) ile 104 vakıf ve 1125 dernek hakkında kapatma kararı alındı. Bunlar yerel düzeyde FETÖ’nün sivil toplum yapılanmalarıydı. FETÖ’nün kapatılan sözde insani yardım kuruluşlarının başında “Kimse Yok Mu Derneği” vardı. İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı’nca, FETÖ’ye müzahir olduğu için kapatılan Kimse Yok Mu Derneği’nin çalışanlarına yönelik soruşturmanın ortaya koyduğu gerçek korkunçtu. Dernek, topladığı bağışları örgüte aktarmıştı.

51’i tutuklu yargılanan 57 sanık hakkında hazırlanan iddianamede, toplanan bağışların FETÖ’ye nasıl aktarıldığı anlatıldı.

MASAK ORTAYA KOYDU

Sanıkların “silahlı terör örgütü yöneticisi olmak”, “silahlı terör örgütüne üye olmak”, “dini inanç ve duyguların istismar edilmesi suretiyle dolandırıcılık”, “suçtan kaynaklanan mal varlığı değerlerini aklama” ve “verileri hukuka aykırı olarak verme veya ele geçirme” suçlarından hapis cezasına çarptırılması istenen iddianamede, derneğin faaliyetlerine ilişkin hazırlanan MASAK raporu dikkat çekti. Rapordaki tespitlere göre, yapılan incelemede, Kimse Yok Mu Derneği’nin 2011-2013 yılları arasında 9,5 milyon doları, yurt dışına çıkartmak için “iş avansı” adı altında çalışanları ve gönüllülerine gönderdiği tespit edildi. 9,5 milyon dolar, 33 kişi üzerinden 114 işlemde yurt dışına kaçırıldı.

HARCANMIŞ GİBİ GÖSTERİLDİ

Kayıt dışı olarak yurt dışına çıkarılan 9,5 milyon dolara ilişkin hazırlanan, derneğin hesaplarındaki tutarsızlık ve usulsüzlüklerle ilgili detaylara yer verilen MASAK raporunda şu ifadeler yer aldı: “Yurt dışındayken banka hesabına gönderilen ancak başkası tarafından çekilen ‘Somali iş avansları’, iade edilmiş olmasına rağmen Somali’de harcanmış gibi gösterildi. Somali iş avansları, henüz havale edilmeden, hesaptan nakit olarak çekilmeden veya fiilen yurt dışına çıkmadan Somali’de teslim edilmiş ve harcanmış gibi gösterildi. Dernek personeli ve gönüllülere gönderildiği halde başkasına aktarılan Somali iş avanslarına ilişkin işlemlerin muhasebe hesaplarına yansıtılmadığı tespit edildi.”

KURBAN PARALARINI ÇALDILAR

Toplanan kurban bağışları da örgütün amaçları için kullanıldı. Sadece 2011 yılında bağışlanan 1 milyon 800 bin küçükbaş hayvanın aslında hiç kesilmediği ortaya çıktı. Toplanan paranın FETÖ’nün kasasına aktarıldığı tespit edildi. Bu işlemleri yapan kişiler, FETÖ elebaşı Fetullah Gülen’in derneğe ihtimamla yerleştirdiği isimlerdi. Ayrıca yine bu işlem için talimat FETÖ elebaşından geliyordu. İddianamenin sonuç bölümünde şu tespit yapıldı: “Kimse Yok Mu Derneği’nin tüzel kişiliği araç olarak kullanılarak, yardım yapan kişilerin dini inanç ve duygularının istismar edilmesi suretiyle, suçtan elde edilen gelirin, aklanması ve bu yolla aklanan paranın da terör örgütünün finansı açısından kullanıldığı değerlendirilmiştir.”

Emniyet imamıyla görüşme trafiği

İncelenen HTS kayıtlarında, Kimse Yok Mu Derneği’nin Halkla İlişkiler Görevlisi Mustafa Çetin Mataracı’nın, FETÖ’nün Emniyet İmamı Osman Hilmi Özdil ile görüştüğü tespit edildi. Mataracı ifadesinde ByLock kullandığını ancak söz konusu programı Google’dan indirdiğini iddia etti.

Konuşmasınlar diye boş senet imzalattılar

Kimse Yok Mu Derneği yöneticileri, “insani yardım” faaliyetine inanıp dernekte çalışmak isteyenlere, olan biteni öğrenecekleri için ileride kendi haklarında konuşmasın diye boş senet imzalatmış. İddianamede beyanlarına yer verilen bir gizli tanık, dernekte çalışmaya başlamadan önce, ByLock kullanıcısı olan Kimse Yok Mu Derneği’nin Manisa Müdürü Abdurrahman Avınç’ın, kendisine zorla boş senet imzalatmaya çalıştığını ifşa etti. Gizli tanık, imzalamayı kabul etmediği senetle ilgili şunları söyledi: “Manisa Kimse Yok Mu Derneği’nin müdürü olan cemaatin içinden bir kişi olan Abdurrahman Avınç, ‘Sen artık cemaatin içinde çalışacaksın, ne bilelim ileride bizim hakkımızda konuşmayacağını? Sen senedi ver, yönetim kurulu başkanımızın kasasında saklayalım’ dedi. Ancak ben boş senedi imzalamadım. Cemaatin muhasebecisi F.U. beni tanıdığı için referans olmuştur. Onun sözünü kıramadıkları için beni işe aldılar. Ancak cemaate bağlı bu tür iş yerlerinde çalışan herkesin elinden bu tür boş senetler alındığı bana söylenmişti.”



