Kırgızistan Cumhurbaşkanı: Tacikistan ile sınır sorununu çözmek için çalışıyoruz Kırgızistan Cumhurbaşkanı Sadır Caparov, Kırgızistan ile Tacikistan arasındaki sınır sorununu çözmek için çalıştıklarını belirtti. Yılın son Kabine Toplantısı'nda konuşan Cumhurbaşkanı Caparov, "Tacikistan ile sınır sorununu yalnızca barışçıl ve diplomatik yollarla çözmek için mümkün olan her şeyi yapıyoruz." dedi.

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