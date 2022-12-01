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ANKARA

Kırmızı bültenle aranan Serkan Akbaba Türkiye'ye getirildi

Kasten öldürme ve yaralama suçlarından kırmızı bültenle aranan Serkan Akbaba, Almanya'nın Mannheim şehrinde yakalanarak Türkiye'ye getirildi.

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Haber Merkezi DHA
Kırmızı bültenle aranan Serkan Akbaba Türkiyeye getirildi
Kırmızı bültenle aranan Serkan Akbaba Almanya’da yakalanarak Türkiye’ye getirildi.

İnterpol- Europol Daire Başkanlığınca yapılan yazılı açıklamada, "Kasten öldürme ve kasten yaralama suçlarından firarı olarak aranan Serkan Akbaba hakkında İnterpol-Europol Daire Başkanlığımızca kırmızı bülten çıkartılmış ve yurtdışında olduğunun tespit edilmesi üzerine Almanya'nın Mannheim şehrinde yakalanması sağlanmıştır. Ayrıca 'Suç işlemek amacıyla kurulan örgüte üye olma', 'birden fazla kişi ile tehdit, kaçakçılık, basit yaralama' suçlarından da aranan Serkan Akbaba, 30 Kasım 2022 tarihinde İnterpol-Europol Daire Başkanlığımız görevlileri tarafından Almanya'nın Frankfurt şehrinden teslim alınarak aynı gün adli makamlara sevk edilmek üzere İstanbul Emniyet Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmiştir" denildi.

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