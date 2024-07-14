Kırmızı listeye bir çizik daha: 'Herekol' kod adlı terörist Mardin'de etkisiz hale getirildi

Mardin'in Dargeçit ilçesinde Jandarma ve Emniyet tarafından gerçekleştirilen "BOZDOĞAN-50" operasyonu kapsamında biri kırmızı kategoride aranan Herekol kod adlı Taner Öğmen olmak üzere 2 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi.
Sözde Ayn El Arab sorumlusu ve Rojat komutanı
Bahse konu teröristin 2009 yılında Metina alanından terör örgütüne katıldığı, 2016-2018 yılları arasında Suriye Ayn El Arab bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, Hatay ve Kilis sınır hattında bulunan sınır birliklerine yönelik eylemlerin talimatlarını verdiği, 2020 yılında Irak Kuzeyi sözde Ş.Rojat bölgesinde cephe komutanlığı yaptığı tespit edildi.
Herekol (K) adlı Taner Öğmen adlı teröristin katıldığı eylemler şu şekilde;
- 📍2009 yılında Metina alanından terör örgütüne katıldığı,
- 📍Irak'ın Kuzeyi sözde Hakurk alanında bölge komutanı olarak faaliyet gösterdiği ve bu dönemde TSK unsurlarına yönelik birçok eylemin talimatını verdiği ve eylemlere katıldığı bir dönem sözde Botan bölgesinde de faaliyet gösterdiği,
- 📍2016 yılında Diyarbakır ilinde YPS faaliyetlerinde bulunduğu ve şehir eylemlerinde yer aldığı,
- 📍2016-2018 yılları arasında Suriye Ayn El Arab bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği, Hatay ve Kilis sınır hattında bulunan sınır birliklerine yönelik eylemlerin talimatlarını verdiği,
- 📍2018 yılında Irak Kuzeyi sözde Hakurk bölgesinde sorumlu düzeyde faaliyet gösterdiği,
- 📍2020 yılında Irak Kuzeyi sözde Ş.Rojat bölgesinde cephe komutanlığı yaptığı tespit edildi.