Kırşehir'de şehit ailelerinden CHP Milletvekili Kaya'ya tepki

Kırşehir Şehit Aileleri Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Derneği Başkanı Mutlu Kılıçaslan, şehit aileleri ve yakınlarıyla dernek binasında düzenlediği basın toplantısında, Milletvekili Kaya'nın, hain terör örgütü PKK'nın yayın organı olarak bilinen bir ajansa açıklama yaptığını aktardı.

"Aziz milletin vekili, kokuşmuş bir dil kullanarak, hainler sürüsünün sözcülüğüne mi soyundu?" diye soran Kılıçaslan, şöyle konuştu:

"Kırşehir, Anadolu'nun bağrıdır, bu bağrın en derin yarası da vatan uğruna şehit olmuş 193 gencecik vatan evladıdır. Sayın vekil, senin 'asker cenazesi' olarak tanımladığın aziz şehitlerimizin kabirlerini bir kez olsun ziyaret ettin mi? Şehit ailelerimizin düşünceleri nedir, sordun mu? Şehit ailelerimizle bir olmak yerine, eli kanlı terör örgütüne destek mahiyetinde, moral ve motivasyon verici açıklamalar yaptın. Sen tekrar seçilmek adına kiminle ittifak yolu arıyorsan ara, kimin hangi kirli planına ortak olacaksan ol, kimin sesi, kimin borazanı olacaksan ol sayın vekil. Biz bu aziz vatanın tek karış toprağına göz diken kim olursa olsun, kim bu güruha destek verirse versin, siyasi parti ayrımı yapmaksızın şehitlerimize düşmanlık etmiş olarak kabul ediyoruz."

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Kılıçaslan, şehit ailelerine yapılan bu düşmanlığı lanetlediğini dile getirdi.

Bazı basın yayın organlarında, CHP Ankara Milletvekili Yıldırım Kaya'nın bir röportajda, "Kerpiç evlere, gecekondu evlere asker cenazeleri geliyor. Dağa çıkmış Kürt gençlerinin cenazesi gelemeyebiliyor. Cenazelerine ağıt yakamayan anneler var." şeklinde ifadeler kullandığı ileri sürülmüştü.