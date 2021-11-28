Kısa filmler en güzeli anlattı

Siyer Vakfı ve Fidan Sanat Vakfınca, TVNET’in medya sponsorluğunda düzenlenen 7. ARUFF (Alemlere Rahmet Uluslararası Kısa Film Festivali) Ödül Töreni, dün akşam Haliç Kongre Merkezi’nde gerçekleştirildi.

Binlerce sanatseverin katılımıyla gerçekleşen programın açılışında konuşan Siyer Vakfı Başkanı Muhammed Emin Yıldırım, Peygamberimiz Hazreti Muhammed (sav) ve sahabesinin az konuşup çok yaşayarak ilim, ahlak ve medeniyette ilerlediğini söyledi.

“Sonra bir şeyler yaşandı ve o yaşanan şeyden sonra şöyle bir nesil ortaya çıktı: Çok konuşan ama az yaşayan” diyen Yıldırım, “Yeniden asli kodlarımıza gideceğiz, az konuşacağız ama çok iş yapacağız, çok güzel değerler ortaya koyacağız. Sırtımızı yasladığımız o medeniyet ve o medeniyetimizin muallimi olan alemlere rahmet kutlu elçinin cihana bıraktığı o mesajları, mahrum yüreklere duyurma adına elimizden gelen gayret ve çabayı ortaya koyacağız” dedi.

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HAYAT Kameralar Peygamberimizin ahlakına çevrildi

ÜÇ GÜNÜMÜZE ALEMLERİ SIĞDIRMAYI ÖĞRETTİ

Kültürün bir numaralı aktarım alanının sinema olduğunu kaydeden Kültür ve Turizm Bakan Yardımcısı Ahmet Misbah Demircan da sinemanın sadece eğlence değil aynı zamanda öğrenme aracı olduğunu söyledi. Demircan, “Efendimiz kısa dünya hayatında sonu olmayan bir dünyanın temellerini atmış. Biz ümmetine kısacık üç günümüze alemleri sığdırabilmeyi öğretmiş. Bu dünyada her şey çok kısa; bir varmış bir yokmuş. Hem Efendimiz’den ilham alan hem de saniyeye sonsuzluk sığdırma gayretinde olan sinemacıları ve bütün katılımcıları tebrik ediyorum” diye konuştu.

AYŞE ŞASA ADINA VEFA ÖDÜLÜ

Festivalde merhum senarist Ayşe Şasa adına verilen vefa ödülünü, Bilal Çimrin aldı. En iyi ulusal belgesel ödülü Yasin Öztürk’ün olurken; En iyi Ulusal kurmaca ödülünü Muhammed Furkan Daşbilek aldı. Festivalin uluslararası bölümünde Mısır, Belarus, Kırgızistan’dan yarışmacılar ödül aldı. Büyük ödül olarak Uluslararası en iyi kurmaca kısa film ödülü “Flowers For You” ile Ignat Bagirov’a gitti.

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