Kışın iki yüzü: Hem çile hem keyif

Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi. Buna göre Zonguldak, Düzce, Bolu, Bartın, Karabük, Kırşehir ile Muş, Van, Mardin, Şanlıurfa, Hakkari ve Bitlis'te okullar bir gün süreyle tatil edildi. Kastamonu ve 16 ilçesi, Yozgat ve 6 ilçesi, Bingöl'ün 2 ilçesi ile Çankırı'nın 5 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi. Ayrıca bu illerde engelli ve hamile personel ile 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurumlarında çalışan anneler de idari izinli sayılacak.