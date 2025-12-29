Kışın iki yüzü: Hem çile hem keyif

Kar yağışı yerleşim yerlerinde hayatı zorlaştırırken, beyaza bürünen doğa, etkileyici görüntülere sahne oldu. Yüzlerce yerleşim yeri ulaşıma kapandı; tipi, don ve buzlanma yüzünden günlük hayat kısıtlandı.
Yurdun büyük bir kısmını etkisi altına kar yağışı yerleşim yerlerinde hayatı olumsuz etkilerken, tarihi ve doğal alanların beyaza bürünmesiyle etkileyici görüntülere sahne oldu.
Özellikle yurdun doğusu ve kuzeyinde etkili olan kar ve tipi, hayatı olumsuz etkiledi, kırsal bölgelerde ulaşımı durma noktasına getirdi. Erzurum, Ağrı, Ardahan, Iğdır ve Kars’ta 1874; Şırnak, Siirt, Elazığ ve Bingöl’de 269; Sinop, Tokat ve Kastamonu’da ise 428 yerleşim yerine ulaşım sağlanamıyor. Güneydoğu Anadolu’da da kar etkisini gösterdi. Şırnak’ta merkez ve ilçelerde toplam 22 köy yolu ulaşıma kapanırken, Siirt’te 37, Elazığ’da 108, Bingöl’de ise 102 yerleşim yerinde ulaşım sağlanamıyor. İl özel idareleri ve karayolları ekipleri bölgede yoğun çalışma yürütüyor.
KAR KALINLIĞI ARTIYOR
Karadeniz Bölgesi’nin yüksek kesimlerinde de kar ve soğuk hava etkili oldu. Trabzon, Gümüşhane, Rize, Giresun, Artvin ve Ordu’da çok sayıda köy yolu kapanırken, Ayder Yaylası’nda kar kalınlığı 80 santimetreye, Atabarı Kayak Merkezi’nde ise 50 santimetreye ulaştı. Sinop, Kastamonu ve Tokat’ta da yüzlerce köy yolunda ulaşım kesildi. Yetkililer, sürücüleri buzlanma ve tipi riskine karşı dikkatli olmaları konusunda uyardı. Köylerde mahsur kalan hasta vatandaşları kurtarmak için de sağlık çalışanları aralıksız bir şekilde çalışmalarını sürdürdü.
KIŞ GÜZELLİĞİ
Kar yağışı Karabük, Trabzon, Kayseri ve Düzce’de ise tarihi ve doğal alanları beyaza bürüdü. Ortaya çıkan kış manzaraları dronla havadan görüntülendi. Karabük’te kar yağışının ardından UNESCO Dünya Miras Listesi’nde yer alan Safran-bolu’daki tarihi konaklar, hanlar, hamamlar, camiler ve çeşmeler beyaz örtüyle kaplandı. Osmanlı döneminden kalan yapılar, karla birlikte kartpostallık görüntüler oluşturdu. Trabzon’un Maçka ilçesinde bulunan dünyaca ünlü Sümela Manastırı ile Altındere Vadisi, kar yağışının ardından görülmeye değer manzaralara sahne oldu.
KARTPOSTALLIK GÖRÜNTÜLER
Kayseri’nin merkez Hacılar ilçesindeki “renkli evler” olarak bilinen yüzlerce yapı da, kar yağışının ardından beyaza büründü. Sarı, kırmızı, mavi, yeşil, pembe, kahverengi ve mor gibi canlı tonlara boyanmış yüzlerce yapı, karla bütünleşerek kartpostallık görüntü oluşturdu.
16 ilde okullara kar tatili
- Yoğun kar yağışı nedeniyle bazı illerde eğitime ara verildi. Buna göre Zonguldak, Düzce, Bolu, Bartın, Karabük, Kırşehir ile Muş, Van, Mardin, Şanlıurfa, Hakkari ve Bitlis'te okullar bir gün süreyle tatil edildi. Kastamonu ve 16 ilçesi, Yozgat ve 6 ilçesi, Bingöl'ün 2 ilçesi ile Çankırı'nın 5 ilçesinde eğitime 1 gün ara verildi. Ayrıca bu illerde engelli ve hamile personel ile 0-6 yaş çocuğu olan kamu kurumlarında çalışan anneler de idari izinli sayılacak.