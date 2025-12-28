Kış turizminin gözdesi Erciyes

Milattan önce 2000 yıllarında Kaniş Krallığı’nın merkezi ve Anadolu’daki Asur Ticaret Kolonileri sisteminin baş şehri olan Kültepe; Kayseri’nin hemen 20 kilometre kuzeydoğusunda, Erciyes’in eteğinde yer alıyor. Doğanın sağladığı bu avantaj, özellikle günümüzden 4000 yıl önce, onun eski dünya ticaretinde ve siyasetindeki önemini arttırmış ve milattan önce 3000 yılı sonlarından itibaren ve özellikle 2 binin ilk çeyreğinde Anadolu-Suriye-Mezopotamya arasında önemli bir ticaret ve kültür merkezi olmasını sağlamıştır. Eski adı çivi yazılı belgelere göre Kaniş vem ya Neşa olarak yer alıyor. Kaniş, milattan önce 1000 yılının son çeyreğinde bile Mezopotamya yazılı belgelerinde adı geçen Anadolu’nun en eski krallığı olarak biliniyor. 1948 yılından itibaren sürdürülen kazılarda keşfedilen on binlerce arkeolojik ve filolojik eser ile Kültepe, Anadolu ve dünya arkeolojisinin en önemli birkaç merkezinden birisi olarak nitelendiriliyor.