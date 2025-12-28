Kış turizminin gözdesi Erciyes

Türkiye’nin en eski ve en popüler kış turizmi merkezlerinden olan ve master planıyla yenilenen Erciyes Kayak Merkezi’nde doluluk oranı yüzde 90 hedefiyle çalışıyor. 112 kilometrelik pist uzunluğuyla dünyanın en iyi 25 kayak merkezinden biri olan Erciyes, yılbaşında tam kapasite hizmet verecek.
Kayseri Büyükşehir Belediyesinin Erciyes Master Planı ile Türkiye’nin en gözde kayak merkezlerinden biri haline gelen ve her yıl milyonlarca misafiri ağırlayan İç Anadolu’nun zirvesi Erciyes Kayak Merkezi, bu yıl da yılbaşı tatilini dolu dolu geçirecek.
OTELLERİN KONTENJANI NEREDEYSE DOLDU
Kayak severlere sunduğu 41 ayrı noktadaki 112 kilometrelik pist uzunluğu ile Türkiye’de lider konumda olan merkez, yılbaşında da gece kayağı ve birçok farklı aktivitelerle misafirlerini ağırlayacak. Erciyes A.Ş. Yönetim Kurulu Başkanı Zafer Akşehirlioğlu, kayak severlerin yılbaşını Erciyes’te dolu dolu geçireceğini söyledi. Hem özel işletmelerin hem de Erciyes A.Ş.’nin yılbaşı hazırlıklarını tamamladığını vurgulayan Akşehirlioğlu, “Erciyes’e gelecek misafirlerimizi eğlence bekliyor. Sezonu açtık. 4 kapımızda da kayak yapılabiliyor. Dolayısıyla 4 kapıdaki oteller ve işletmeler hepsi hazır durumdalar. Yılbaşı için rezervasyonlar gayet iyi durumda. Doluluk oranının yüzde 90’lara ulaşacağını tahmin ediyoruz. Otellerimiz rezervasyonlarımızı almaya devam ediyor. Şu anda gayet mutlu ve memnunlar” diye konuştu.
SUNİ KARLAMA YOLUYLA PİSTLER HİZMETE AÇILDI
Akşehirlioğlu, yılbaşı için Erciyes’e gelen misafirlerin, kentin doğal dokusunu gezme ve Kapadokya’da vakit geçirme imkanı bulduğunu da belirtti. Geçen hafta itibarıyla Polonya ve Çekya’dan Kayseri’ye direkt uçuşlar başladığını anımsatan Akşehirlioğlu, “Kar yağışı az olmasına rağmen suni karlamayla pistlerimizi hizmete açtık. Kayak severlerde gitmek istedikleri yerleri araştırıyorlar. Yılbaşında bu kadar kayak severin Erciyes’i tercih etmesindeki en önemli faktörlerden birisi de bu oldu. Bu sezonda günübirlik gelen ziyaretçilerimizle birlikte 250 bin ziyaretçi gelmesini bekliyoruz” değerlendirmesini yaptı.
ARALIK SEZONUN EN ZİRVE NOKTASI
Merkezdeki bir otelin genel müdürü Kerem Karaağaç ise Erciyes’in kış turizminde Türkiye ve hatta dünyada da önemli bir yere sahip olduğunu dile getirdi. Çok sayıda yerli ve yabancı turistin Erciyes’i seçtiğini dile getiren Karaağaç, “Erciyes her geçen gün daha iyi ve güzel hale geliyor. Buradaki oteller çok kapsamlı. Kayak yapmanın dışında bir otelde aradıkları her şeyi bulabiliyorlar. Yılbaşı kış turizmi için önemli bir aralık, işletmeler için de can suyu oluyor. Bu dönemlerde talepler yüksek oluyor. Otelimizde yılbaşına özel programlar hazırladık. Yeni yılı Erciyes’te, otelimizde geçirmek isteyen misafirlerimizi güzel bir gün bekliyor” diye konuştu. Erciyes Kayak Merkezi’nde 3 bin 500’e yakın yatak kapasitesi bulunuyor.
DÜNYANIN EN İYİ 25 PİSTİNDEN BİRİ
- Dünyaca ünlü Snow Magazine Dergisi’nin her yıl düzenli olarak yayımladığı “Dünyanın En İyi Kayak Merkezleri” listesinde Türkiye’yi temsilen Erciyes Kayak Merkezi, dünyanın en iyi 25 kayak merkezi arasında yer aldı. Fransa, İsviçre, İtalya, ABD ve Japonya gibi kayak turizminin lider ülkelerinden birçok merkezin yer aldığı listede, Türkiye’den yalnızca Erciyes kendine yer buldu. Snow Magazine editörleri, 100’den fazla kayak merkezini; pist kalitesi, şehir olanakları, ulaşım kolaylığı, fiyat dengesi ve modern tesisler gibi kriterler üzerinden değerlendirerek listeyi oluşturdu. Bu başarı, Kayseri Büyükşehir Belediyesi’nin yıllar önce başlattığı “Erciyes Master Planı” ile hedeflediği noktaya ulaştığını açıkça ortaya koyuyor. Bu master proje ile Erciyes, vizyonunun uluslararası ölçekte karşılık bulduğunu da gösteriyor.
KÜLTEPE TİCARETİN DÜĞÜM NOKTASI
- Milattan önce 2000 yıllarında Kaniş Krallığı’nın merkezi ve Anadolu’daki Asur Ticaret Kolonileri sisteminin baş şehri olan Kültepe; Kayseri’nin hemen 20 kilometre kuzeydoğusunda, Erciyes’in eteğinde yer alıyor. Doğanın sağladığı bu avantaj, özellikle günümüzden 4000 yıl önce, onun eski dünya ticaretinde ve siyasetindeki önemini arttırmış ve milattan önce 3000 yılı sonlarından itibaren ve özellikle 2 binin ilk çeyreğinde Anadolu-Suriye-Mezopotamya arasında önemli bir ticaret ve kültür merkezi olmasını sağlamıştır. Eski adı çivi yazılı belgelere göre Kaniş vem ya Neşa olarak yer alıyor. Kaniş, milattan önce 1000 yılının son çeyreğinde bile Mezopotamya yazılı belgelerinde adı geçen Anadolu’nun en eski krallığı olarak biliniyor. 1948 yılından itibaren sürdürülen kazılarda keşfedilen on binlerce arkeolojik ve filolojik eser ile Kültepe, Anadolu ve dünya arkeolojisinin en önemli birkaç merkezinden birisi olarak nitelendiriliyor.
TARİH VE DOĞAYI BİR ARADA SUNUYOR
- Erciyes Kayak Merkezi, konumu itibariyle tarih ve doğayı da bir arada sunuyor. Kayseri’nin merkezine yakınlığıyla dikkat çeken Erciyes Kayak Merkezi, gastronomi gezginlerinin de uğrak noktaları arasında bulunuyor. Öte yandan Selçuklu Devleti’nin önemli merkezlerinden Kayseri, İpek Yolu şehirlerinden biri olması sebebiyle tarih açısından birbirinden değerli yapıtları bir arada sunan ender şehirler arasında bulunuyor. Tarihin dönüm noktalarından biri olan Kültepe’ye de ev sahipliği yapan şehir Kapadokya’ya da yakınlığıyla cazibe merkezi oluşturuyor.
KAYSERİ GASTRONOMİDE ADINDAN SÖZ ETTİRİYOR
- Erciyes Kayak Merkezi’nin yer aldığı Kayseri yöresel lezzet arayanların da en uğrak noktalarından biri konumunda. Sucuk ve pastırmasıyla ünlenen şehir, son dönemlerde yağlamayla popülerliğini artırmış durumda. Özgün ve rafine mutfağıyla binlerce yıllık kozmopolit yaşamın notalarının barındıran lezzetlere sahip şehir, İç Anadolu Bölgesi’nde coğrafi işaretlerinin en yoğun olduğu yerlerin başında geliyor. Tüm bunların yanında çeşit çeşit mantısıyla Türkiye’ye ve yurt dışına nam salan Kayseri, Develi Cıvıklısı’yla da damakları tatlandırıyor.
THY’DEN GÜNLÜK KARŞILIKLI SEFERLER
- Kayseri Havalimanı’na günlük 56 karşılıklı seferle uçuş yapılabiliyor. Ağırlıklı İstanbul rotası üzerinden yapılan seferlerin yanı sıra yurt dışı bağlantılı uçuşlar da yapılabiliyor. Başta Almanya olmak üzere Avrupa’nın çeşitli ülkelerine direkt uçuşun da yapılabildiği Kayseri’de günlük 10 bin yolcuyla hizmet veriliyor. 2024’te Kayseri Havalimanı’nı kullananların toplam sayısı ise 2,6 milyon yolcuyu geçti. THY ise İstanbul Havalimanı’ndan günlük 6 direkt uçuş yapıyor. İstanbul’dan 1,5 saatlik uçak yolculuğu yapılan şehirde zengin tarih, doğa, spor ve gastronomiye ulaşılabiliyor.