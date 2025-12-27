Yeni Şafak
Eksi 71'i gördü! Kirpikleri dondu, termometreleri kırıldı: İşte dünyanın en soğuk köyü

Seda Ekinci
15:05 27/12/2025, Cumartesi
G: 27/12/2025, Cumartesi
Soğuk sadece üşütmüyor, hayatı durduruyor. Termometrelerin eksi 71 dereceyi gösterdiği bu köyde nefes almak bile zor. Kirpiklerin donduğu, araçların çalışmadığı, suyun buzdan elde edildiği bu yer, dünyanın en soğuk yerleşim alanı olarak biliniyor.

Kış aylarının gelmesiyle birlikte dünyanın birçok noktasında hava sıcaklıkları düşerken, bazı yerlerde yaşam neredeyse tamamen duruyor. 

Bunlardan biri de Sibirya’da bulunan Oymyakon köyü. Bu köy, dünyada yerleşim bulunan en soğuk nokta olarak kayıtlara geçti.

Kış aylarında hava sıcaklığı zaman zaman -71 dereceye kadar düşüyor. Bu seviyedeki soğuk, insan hayatını doğrudan tehdit ediyor.


Oymyakon’da dışarıda birkaç dakika hareketsiz kalmak bile donma ve uzuv kaybı riskini beraberinde getiriyor. 

Bu nedenle insanlar mümkün olduğunca hareket halinde kalıyor. Soğuk, burada zamanı yavaşlatıyor; günlük hayat tamamen farklı kurallarla ilerliyor.


Yaklaşık 800 kişinin yaşadığı köyde, teknoloji bile çaresiz kalıyor. Cep telefonları kısa sürede kapanıyor, araçlar birkaç saat çalıştırılmadığında donuyor. Toprağın yıl boyunca donmuş olması nedeniyle tarım yapılamıyor.

Bu yüzden köy halkı beslenmesini büyük ölçüde hayvansal gıdalarla sağlıyor. Evler ise kalın duvarlar, üç camlı pencereler ve kesintisiz çalışan ısıtma sistemleriyle inşa ediliyor.


Su ihtiyacı da olağan yöntemlerle karşılanmıyor. Boruların anında donması nedeniyle köyde su tesisatı yok. Halk, su ihtiyacını nehirlerden kesilen buzları eriterek karşılıyor.


Burada tek bir kural var: Hareket etmezsen, hayatta kalamazsın.

