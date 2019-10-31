Kitap Günleri’nde ziyaretçi rekoru

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Konya Kitap Günleri sona erdi. Şehrin kültür ve sanat hayatına önemli katkıda bulunan Konya Kitap Günleri, bu yıl dünyaca ünlü bilim tarihçimiz Prof. Dr. Fuat Sezgin hatırasına gerçekleştirildi. Bir milyondan fazla kitap, 250 yayınevi ve 450 yazar ile Selçuklu Kongre Merkezi’nde dolu dolu geçen ve kitapseverlerin uğrak noktası olan Konya Kitap Günleri, açıldığı günden son güne kadar toplam 522 bin 217 ziyaretçiyi ağırlayarak tüm zamanların Konya rekorunu kırdı. Konya Kitap Günleri’nin son gününde Kitap Günleri’ni ziyaret eden 500 bininci kişi alkışlarla karşılandı. 500 bininci kişi olarak salona giren Arzu ve Timur Yetiş ailesine Tarihçi İlber Ortaylı tarafından çeşitli kitaplar hediye edildi.

SALON DOLDU TAŞTI

Uğur İbrahim Altay (sol) Bahadır Yenişehirlioğlu (sağ)

Konya Kitap Günleri’nin son gününde yine birbirinden önemli yazarlar okurlarıyla bir araya geldi. Tarihçi İlber Ortaylı’nın, “Türkiye’nin Yakın Tarihi” konulu söyleşisi Konyalı kitapseverler tarafından yoğun ilgi gördü. İlber Ortaylı yaptığı konuşmada, “Cumhuriyet’in başından beri askerlikte, teknikte, tıpta bir takım dallarda büyük büyük hamleler kaydettik. Fakat gerilediğimiz konu kültürdür. Tarihi miras ve sentezimizi halen kavrayamıyoruz. Bunun için yapılacak şey, filoloji ve müzik gibi bir medeniyetin kültürünün temelini teşkil eden dallarda gençlerimizin iyi yetişmesi ve bunu telafi etmektir” ifadelerini kullandı.

Tarihçi Ahmet Şimşirgil de, “Kayıların Muhteşem Yürüyüşü” konulu söyleşide, “Bizim nesillerimiz öyle yaşıyorlardı ki dünyada haritaları biz çiziyorduk. Cenab-ı Hak dünyayı bizim idaremize verdi. Dün haritalar çizen milletin evlatlarının bugün haritaları çiziliyor. Bana bu milletin dünya tarihinde ve dünya coğrafyasında en muazzam eseri nedir diye sorsanız; şüphesiz Osmanlı Devletidir. Ondan daha büyük bir eser gösteremezsiniz” diye konuştu.

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Kitap Günleri kapsamında ayrıca Tarihçi Tufan Gündüz ve televizyon programcısı Pelin Çift, “Kızıl Elma Neresi” konulu söyleşide dinleyicilerine hitap ederken İbrahim Sadri ve Nurullah Genç, “Şiir Yolculuğu” programında sevilen şiirleri seslendirdi.

BAŞKAN ALTAY TEŞEKKÜR ETTİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’ye örnek olacak etkinliklerle Konya Kitap Günleri’ni tamamladıklarını belirterek, “İmza günleri, söyleşiler, atölye çalışmaları gibi çok sayıda etkinliğin yer aldığı Kitap Günleri’ni şenlendiren her yaştan hemşerimize özellikle çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm paydaşları, bütün yazarları ve yayın evlerini de tebrik ediyorum” dedi.

Son günde yazarlar okurlarıyla buluştu

Fotoğraf: Arşiv

Öte yandan son günün diğer etkinliklerinde ise yazarlar Zehra Odabaşı, Selahattin Yusuf, Sevda Türküsev, Osman Sungur Yelken, İsmail Kara, Şeref Yılmaz-Vesile Albayrak, İdris Sami Sümer, Ayşe Yaşar Ümütlü ve Cansu Canan Özgen söyleşiler gerçekleştirirken; Bahadır Yenişehirlioğlu, Ahmet Şener, Fikret Kılınç, Murat Mahya Gürses, Muammer Maden, Zübeyir Yiğit, Zuhal Ay, Mustafa Koçak, Sinan Ceylan, Fendiye Dinç, Sibel Köse, Ebubekir Ertem, Durmuş Koçak, Ergün Öztürk, A. Erkan Kaya, Fusun Genç, İslam Doğan, Emine Tavuz, Sümeyye Ezer ve Şule Avlama ise imza günlerinde okurların kitaplarını imzaladı.