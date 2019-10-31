Gündem Kitap Günlerinde ziyaretçi rekoru
KONYA

Kitap Günleri’nde ziyaretçi rekoru

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Konya Kitap Günleri sona ererken tüm zamanların rekoru kırıldı. 10 günde yarım milyondan fazla ziyaretçiyi ağırlayan etkinlik sonrası konuşan Başkan Altay, “Emeği geçen bütün yazar ve yayınevlerini de tebrik ediyorum” dedi.

Haber Merkezi Yeni Şafak
Konya Kitap Günleri
Konya Kitap Günleri

Konya Büyükşehir Belediyesi’nin geleneksel olarak düzenlediği Konya Kitap Günleri sona erdi. Şehrin kültür ve sanat hayatına önemli katkıda bulunan Konya Kitap Günleri, bu yıl dünyaca ünlü bilim tarihçimiz Prof. Dr. Fuat Sezgin hatırasına gerçekleştirildi. Bir milyondan fazla kitap, 250 yayınevi ve 450 yazar ile Selçuklu Kongre Merkezi’nde dolu dolu geçen ve kitapseverlerin uğrak noktası olan Konya Kitap Günleri, açıldığı günden son güne kadar toplam 522 bin 217 ziyaretçiyi ağırlayarak tüm zamanların Konya rekorunu kırdı. Konya Kitap Günleri’nin son gününde Kitap Günleri’ni ziyaret eden 500 bininci kişi alkışlarla karşılandı. 500 bininci kişi olarak salona giren Arzu ve Timur Yetiş ailesine Tarihçi İlber Ortaylı tarafından çeşitli kitaplar hediye edildi.

SALON DOLDU TAŞTI

Uğur İbrahim Altay (sol) Bahadır Yenişehirlioğlu (sağ)

Konya Kitap Günleri’nin son gününde yine birbirinden önemli yazarlar okurlarıyla bir araya geldi. Tarihçi İlber Ortaylı’nın, “Türkiye’nin Yakın Tarihi” konulu söyleşisi Konyalı kitapseverler tarafından yoğun ilgi gördü. İlber Ortaylı yaptığı konuşmada, “Cumhuriyet’in başından beri askerlikte, teknikte, tıpta bir takım dallarda büyük büyük hamleler kaydettik. Fakat gerilediğimiz konu kültürdür. Tarihi miras ve sentezimizi halen kavrayamıyoruz. Bunun için yapılacak şey, filoloji ve müzik gibi bir medeniyetin kültürünün temelini teşkil eden dallarda gençlerimizin iyi yetişmesi ve bunu telafi etmektir” ifadelerini kullandı.

Tarihçi Ahmet Şimşirgil de, “Kayıların Muhteşem Yürüyüşü” konulu söyleşide, “Bizim nesillerimiz öyle yaşıyorlardı ki dünyada haritaları biz çiziyorduk. Cenab-ı Hak dünyayı bizim idaremize verdi. Dün haritalar çizen milletin evlatlarının bugün haritaları çiziliyor. Bana bu milletin dünya tarihinde ve dünya coğrafyasında en muazzam eseri nedir diye sorsanız; şüphesiz Osmanlı Devletidir. Ondan daha büyük bir eser gösteremezsiniz” diye konuştu.

Kitap Günleri kapsamında ayrıca Tarihçi Tufan Gündüz ve televizyon programcısı Pelin Çift, “Kızıl Elma Neresi” konulu söyleşide dinleyicilerine hitap ederken İbrahim Sadri ve Nurullah Genç, “Şiir Yolculuğu” programında sevilen şiirleri seslendirdi.

BAŞKAN ALTAY TEŞEKKÜR ETTİ

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Türkiye’ye örnek olacak etkinliklerle Konya Kitap Günleri’ni tamamladıklarını belirterek, “İmza günleri, söyleşiler, atölye çalışmaları gibi çok sayıda etkinliğin yer aldığı Kitap Günleri’ni şenlendiren her yaştan hemşerimize özellikle çocuklarımıza çok teşekkür ediyorum. Emeği geçen tüm paydaşları, bütün yazarları ve yayın evlerini de tebrik ediyorum” dedi.

Son günde yazarlar okurlarıyla buluştu

  • Fotoğraf: Arşiv
  • Öte yandan son günün diğer etkinliklerinde ise yazarlar Zehra Odabaşı, Selahattin Yusuf, Sevda Türküsev, Osman Sungur Yelken, İsmail Kara, Şeref Yılmaz-Vesile Albayrak, İdris Sami Sümer, Ayşe Yaşar Ümütlü ve Cansu Canan Özgen söyleşiler gerçekleştirirken; Bahadır Yenişehirlioğlu, Ahmet Şener, Fikret Kılınç, Murat Mahya Gürses, Muammer Maden, Zübeyir Yiğit, Zuhal Ay, Mustafa Koçak, Sinan Ceylan, Fendiye Dinç, Sibel Köse, Ebubekir Ertem, Durmuş Koçak, Ergün Öztürk, A. Erkan Kaya, Fusun Genç, İslam Doğan, Emine Tavuz, Sümeyye Ezer ve Şule Avlama ise imza günlerinde okurların kitaplarını imzaladı.

Zamana meydan okuyorlar
GÜNDEM
Zamana meydan okuyorlar
Müjdemiz olacak

Müjdemiz olacak

Erdoğan: ​Gerekirse güvenli bölge sınırımızı genişleteceğiz.
Sıfır km aldığı araçtakaza da çıktı boya da

'Sıfır' km aldığı araçta
kaza da çıktı boya da

​Sizin aldığınız 'sıfır' aracın da başına 'gelmeyen kalmamış' olabilir!
Türkiyeninmenfaatine olur

Türkiye'nin
menfaatine olur

​ABD medyası yine İncirlik'teki bombaları gündeme getirdi.
405 el<br>düşmanlığa kalktı

405 el
düşmanlığa kalktı

​Ankara, Türkiye karşıtı tasarının kabulüne sert tepki gösterdi.
Çekilme<br>tamam değil

Çekilme
tamam değil

PKK'lı teröristler oldukları yerde duruyorlar.
PKK'ya özel vize

PKK'ya özel vize

​Teröristleri engelsiz şekilde ABD'ye sokmayı planlıyorlar.

Terörün<br>finansı petrolden

Terörün
finansı petrolden

​Suriye'nin yeraltı kaynaklarına çöktüler.
'10. Yıl Marşı' ile <br>taciz anları

'10. Yıl Marşı' ile
taciz anları

Utanç anları büyük tepkiye neden oldu.
İsrailli firmaya casusluk suçlaması

İsrailli firmaya casusluk suçlaması

​Kaşıkçı cinayetinde de kullanılmıştı.

Tel Abyad'a<br>ofis modeli

Tel Abyad'a
ofis modeli

​Tel Abyad'ı normalleştirecek yönetim şekli belli oldu.
MİT'in yerine<br>adliye binası

MİT'in yerine
adliye binası

​MİT'in tarihi binası Ankara Adliye Sarayı olacak.
BES birikimi<br>115 milyarı aştı

BES birikimi
115 milyarı aştı

Bugüne kadar 7 milyona yakın kişi yararlandı.
Bağdadi'nin öldürüldüğü <br>görüntüler yayınlandı

Bağdadi'nin öldürüldüğü
görüntüler yayınlandı

CENTCOM: Öldürmek için tasarlanmış bir infaz planı geliştirdik.
Bu tarihi bir an

Bu tarihi bir an

​Suriye Anayasa Komitesi ilk kez toplandı.
FED 3'üncü kez <br>faiz indirdi

FED 3'üncü kez
faiz indirdi

İlk kez temmuz ayında faiz indirimine gitmişti.
Merkez Bankası'nın faiz kararı ne anlama geliyor?
Ekonomi

Merkez Bankası'nın faiz kararı ne anlama geliyor?

Ekonomide sık kullanılan bir terim olan 'faiz oranları' aslında ne anlama geliyor? Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB) ve Amerikan Merkez Bankası'nın (FED) birçok karışıklığa sebep olan faiz oranlarını düşürmesi ve artırması ne ifade ediyor? Faiz oranları tüketici, girişimci veya birçok iş adamı için nelere sebep oluyor sizin için araştırdık.
En zor şartlara dayanıklılar: Yerli ve milli üretim silahlar güvenlik güçlerine teslim edildi
Ekonomi

En zor şartlara dayanıklılar: Yerli ve milli üretim silahlar güvenlik güçlerine teslim edildi

Güvenlik güçlerinin 5,56 milimetre kalibre piyade tüfeği ihtiyacının karşılanması amacıyla MKEK, Sarsılmaz ve Kale Kalıp şirketleri yerli ve milli üretim piyade silahlarından 43 bin tanesini teslim etti. Güvenlik güçlerine büyük üstünlük sağlayacak yerli üretim silahlar en zor şartlarda test edilerek üretildi.
Balıkçılardan kötü haber: Bu yıl sofrada palamut olmayabilir
Ekonomi

Balıkçılardan kötü haber: Bu yıl sofrada palamut olmayabilir

Eylül ayında 'Vira bismillah' diyerek sezona başlayan balıkçılar denizlerde bekledikleri bolluğu bulamayınca 'Umarız yakın dönemde değişir' temennisiyle yollarına devam etmişti. Ekim sonu itibariyle denizlerde verimin halen düşük olmasına 'palamut yokluğu' da eklendi. Mudanya Balıkçılar ve Denizciler Derneği Başkanı Çetin Ateş, "Bu yıl sofrada palamut göremeyebilirsiniz. Mutlaka palamut almak isteyenler cep yakan fiyatlarla karşılaşacak" görüşünde. Yenisafak.com palamudun neden olmadığını ve denizlerdeki son durumu araştırdı.

KAPAT

YUKARI

Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri politikamızı inceleyebilirsiniz.

20 saniye içinde yönlendirileceksiniz... Reklamı geçmek için tıklayınız.