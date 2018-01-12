Kız arkadaşına gidecekmiş

Yapılan araştırmada, Rıdvan K’nın parası olmadığı için Antalya’da bulunan sevgilisinin yanına gidemediği ve bu nedenle iki kez Antalya uçağına binmeye çalıştığı belirlendi. Bu arada, olayın ardından İç Hatlar Terminali’ndeki kontrol noktalarında bazı düzenlemelere gidileceği öğrenildi. Alınan önlemler kapsamında, X-Ray dedektörlü kapılar, kullanılmadığı durumlarda camla geçişe kapatılacak. Havalimanındaki kontrol noktalarının önlerine güvenlik masası kurulacak. Atatürk Havalimanı Mülki İdare Amirliği de olayda sorumluluğu bulunan çalışanlar hakkında soruşturma başlattı.