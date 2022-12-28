Gündem Kızılay 43,5 milyon kişiye ulaştı
İSTANBUL

Kızılay 43,5 milyon kişiye ulaştı

Türk Kızılayı, ‘2022 Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı’ İstanbul’da yapıldı. 2022 yılında yardım için 11 milyar 482 milyon 686 bin 241 lira kaynak kullandıklarını söyleyen Türk Kızılayı Genel Başkanı Kerem Kınık, 2023 yılını da ‘İnovasyon ve Sürdürülebilirlik Yılı’ ilan ettiklerini açıkladı.

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Rabia Şenol Yeni Şafak
Kızılay 43,5 milyon kişiye ulaştı
Kerem Kınık

Türk Kızılayı, ‘2022 Yıl Sonu Değerlendirme Toplantısı’ İstanbul’da yapıldı.

NAKDİ VE KAN BAĞIŞI

2022 yılında 43 milyon 476 bin 25 kişiye ulaştıklarını vurgulayan Kınık şunları söyledi: “Bunun 32 milyon 518 bin 500’ü yurt içinde, 10 milyon 957 bin 525’i ise yurt dışında oldu. Bunlar insani yardım faaliyetleri, sağlık ve eğitim yardımları, geçimlik kaynaklarla ilgili yardımlar ve kan hizmetleri konusundaki yardımlarımız. Bunu, 2 milyon 985 bin 687 bağışçımızdan nakdi ve kan bağışı olarak aldık.”

YARDIMDA DÜNYA LİDERİ

2022 yılında yaklaşık 100 milyon insanın silah zoruyla evlerini terk etmek zorunda kaldığını belirten Kerem Kınık, “Dünyada, nüfusa oranla gönüllü kan bağışının yapıldığı en büyük üçüncü ulusal dernek olduk. Dünyanın en büyük nakit temelli programlarını yürüten, en çok ülkeye ve ihtiyaç sahibine yardım ulaştıran ulusal derneğiz. Ekonomik büyüklüğü açısından da dünyanın en büyük ulusal cemiyetiyiz” dedi. 2023 yılında kan bağışında hedef büyüttüklerini belirten Kınık, “Her gün yaklaşık 300 farklı noktada 8 bin kan bağışını alıp 4 referans laboratuvarında işleyip, 1500’e yakın hastaneye ulaştırıyoruz. 2 milyon 181 bin 214 bağışçımız, 2 milyon 592 bin 659 kan bağışında bulundu. 4 milyon 5 bin 912 kan ürünü de hastalarımıza ulaştırılmış oldu. Bu faaliyetlerimizi 2023 yılında da artırmayı devam edeceğiz. 63 ülkede kana ihtiyacı olan 13 milyon kişiye ulaşmayı hedefliyoruz” şeklinde konuştu.

Kızılay Su 2023’te rafta

Kerem Kınık, 2023 yılında raflarda ‘Kızılay Su’yun görülebileceğini belirterek, "Maden suyu ile Kızılay İçecek Grubumuz, Kızılay Gıda ve İçecek Grubu olarak yeniden konumlanıyor. Perakende sektöründe Kızılay’ımızı daha fazla görüp tercih edebileceksiniz" dedi. Başkan, 2023 yılında 864 projeyle yenilikçilik ve sürdürülebilirlik içerisinde faaliyetler sürdüreceklerini sözlerine ekledi.

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