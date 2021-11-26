Gündem Kızıltepe de 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı
YEREL GÜNDEM

Kızıltepe de 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı

Kızıltepe Kaymakamlığı, Kızıltepe Belediye Başkanlığı ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğü tarafından 24 Kasım Öğretmenler Günü düzenlenen program ile coşkuyla kutlandı.

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Haber Merkezi Yeni Şafak
Kızıltepe de 24 Kasım Öğretmenler Günü Coşkuyla Kutlandı
Kızıltepe Belediyesi

İlçe de görev yapan öğretmenler 24 Kasım Öğretmenler Günü programında buluştu. Programa Kaymakam Belediye Başkan Vekili Hüseyin Çam ile Eşi Dilek Çam, İlçe Protokolü, öğretmenler ve birçok misafir katıldı. Program, saygı duruşu ve istiklal marşıyla başladı.

Programda günün anlam ve önemine değinen Çam, şehit öğretmen Aybüke ve Necmettin öğretmeni yad ederek sözlerine başladı. Öğretmenlik yeryüzündeki meslek içerisinde en ulvi olanıdır çünkü ham maddesi insandır diyen Çam: “ İnsan öyle bir varlıktır ki eşrefi mahlukat yaratılışların en şereflisi ve en aşağısıdır. Burada asıl olan insanın nerede konumlandığıdır. En şerefli noktada mı yoksa en aşağı tabakada mı olduğudur. İnsanın konumlanabilmesi noktasındaki en önemli ayraçta aile ile birlikte öğretmen gelir. Onun için bir öğretmenin atacağı adım genç nesillerin hangi istikamete doğru gideceğini belirlenmesinde en önemli husustur. Onun için ulvidir. Ham maddesi insan olduğu için ulvidir. Bu ulvilik aynı zamanda bir sorumluluk gerektirir. Bir memur arkadaş bir hata yaptığında telafisi olur ancak bir öğretmenimiz görevini layıkıyla yapma noktasında irade göstermezse onu sadece atanmışlık üzerinden görür, adanmışlık noktasında kendini adamazsa o yetiştirdiği nesli bir kağıt parçası gibi çöpe atmanın imkanı yoktur. Ülkenin çok daha refah olması, geleceğin çok daha aydınlık bir ülke olabilmesi, gençlerin bu ülke bayrağını çok daha yükseklerde dalgalandırabilmesi siz kıymetli atanmış değil, adanmış öğretmenlerimiz sayesinde olacaktır”.

Aday öğretmenlere de değinen Çam: “Aday öğretmenlerimiz daha mesleğin başında besmelesinde olan arkadaşlarımız. Öncelikle çıkmış olduğunuz bu yolda hepinize üstün başarılar diliyorum. Eminim ki her biriniz öğretmenliği sadece üniversite sınavının sonucundaki puana göre değil isteyerek arzu ederek girmişsinizdir. İsteyerek yapıyorsunuzdur. Siz değerli öğretmenlerimiz ham maddemiz olan çocuklarımızı öyle bir işleyin ki bütün çocuklar geleceğin Türkiye’sinde Türkiye’yi hak ettiği noktaya getirmiş olsunlar. Derslerin yanında çocuklarımızın milli ve manevi değerlerle donanmasını da biz sağlayabilmeliyiz.

Eğer bir çocuğa helal 2 liranın haram 3 liradan daha büyük olduğunu öğretmezsek görevimizi layıkıyla yerine getirmemiş oluruz. Onun için insan olmayı, büyüğüne saygıyı, küçüğüne sevgiyi, tabiata karşı ve hayvanlara karşı sorumluluğu, milli ve manevi değerlere karşı sorumluluğu kendi bünyesinde hissetmiş hazmetmiş çocuklar yetiştirebilmeliyiz. Siz değerli öğretmenlerimin öğretmenler gününü tekrardan kutluyorum. Sizi size sizi Allaha emanet ediyorum” ifadelerinde bulundu.

Programda ilçedeki aday öğretmenlerin yemin töreni de gerçekleştirildi. Öğretmenlere özel hazırlanan hediyeler kendilerine takdim edildi, program öğretmenlerin oluşturduğu müzik korosunun Arapça, Kürtçe ve Türkçe dillerinden eserler seslendirilmesi ile sona erdi.

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