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KKTC’den tüm dünyaya gözdağı: Erdoğan’ın fotoğrafı havalimanına asıldı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, seçimlerden sonraki ilk yurt dışı ziyaretini yavru vatan Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne gerçekleştirdi. KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya gelen Erdoğan birlik mesajı verdi. Erdoğan’ın yaptığı açıklamalar üzerineyse bu sefer KKTC Ercan Havalimanı’na Erdoğan’ın pilot ceketli fotoğrafını asarak tüm dünyaya gözdağı verdi.

17:48 . 12/06/2023 Pazartesi
Yeni Şafak
Ercin Havalimanı'na açılan Erdoğan fotoğrafı

Ercin Havalimanı'na açılan Erdoğan fotoğrafı

Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdi.

Erdoğan, bugün saat 13.00'te KKTC'nin başkenti Lefkoşa’da, Ercan Havalimanı’nda resmi törenle karşılandı.


Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giden Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.

İkili görüşmelerinin ardından bir ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan ve Tatar konuşmalarında, birlik mesajı verdi.

Yapılan görüşmelerin ve açıklamaların akabinde Erdoğan'ın indiği Ercan Havalimanı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı asıldı.





#Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan
#Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti
#Ersin Tatar
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