KKTC’den tüm dünyaya gözdağı: Erdoğan’ın fotoğrafı havalimanına asıldı

Ercin Havalimanı'na açılan Erdoğan fotoğrafı
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinin ardından Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ilk yurt dışı ziyaretini Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne gerçekleştirdi.
Erdoğan, bugün saat 13.00'te KKTC'nin başkenti Lefkoşa’da, Ercan Havalimanı’nda resmi törenle karşılandı.
Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti’ne giden Erdoğan, KKTC Cumhurbaşkanı KKTC Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile bir araya geldi.
İkili görüşmelerinin ardından bir ortak basın toplantısı düzenledi. Erdoğan ve Tatar konuşmalarında, birlik mesajı verdi.
Yapılan görüşmelerin ve açıklamaların akabinde Erdoğan'ın indiği Ercan Havalimanı'na Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın fotoğrafı asıldı.