Kocaeli haberleri: 'Alfa' ile yapılan aramada otobüste 30 kilo eroin bulundu
'Alfa' ile yapılan aramada otobüste 30 kilo eroin bulundu
Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 30 kilo 800 gram eroin ele geçirildi. Aracın üst bagaj kısmı ile cam arasında özel olarak hazırlanmış bölmelerde ele geçirilen eroinlerle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmaları sonucunda, bir yolcu otobüsü ile İstanbul’a uyuşturucu madde götürüleceği bilgisine ulaşıldı.
Uyuşturucuyu Alfa buldu
Kocaeli il sınırına giren otobüs, ekipler tarafından dün düzenlenen operasyon ile durduruldu. Narkotik köpeği Alfa ile otobüsün içinde yapılan aramada, köpeğin aracın tavan kısmına tepki vermesi üzerine bu kısımda arama yapıldı.