'Alfa' ile yapılan aramada otobüste 30 kilo eroin bulundu

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmaları sonucunda, bir yolcu otobüsü ile İstanbul’a uyuşturucu madde götürüleceği bilgisine ulaşıldı.

DHA Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucuyu Alfa buldu

Kocaeli il sınırına giren otobüs, ekipler tarafından dün düzenlenen operasyon ile durduruldu. Narkotik köpeği Alfa ile otobüsün içinde yapılan aramada, köpeğin aracın tavan kısmına tepki vermesi üzerine bu kısımda arama yapıldı.

FOTOĞRAF 5 İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte parfüm üretimi yaptığı belirlenen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı. Çalışmalarını tamamlayan emniyet ekipleri, 12 Ağustos günü Bahçelievler ve Bağcılar'daki 5 adrese operasyon düzenledi. Gerçekleştirilen operasyonlarda 8 bin 218 dolu parfüm, 30 bin 12 etiket, şişe, kapak ve kutu aksesuarı ele geçirildi. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı. Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 250 bin lira olduğu öğrenildi. Şüpheliler hakkında Sınai Mülkiyet Kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı. İstanbul’da sahte parfüm operasyonu: Piyasa değeri dudak uçuklattı İstanbul Bağcılar ve Bahçelievler'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri 2 milyon 250 bin lirayı aşan 8 bin 218 şişe sahte parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı. BiP'te paylaş

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2 kişi gözaltına alındı

Aracın üst bagaj kısmı ile cam arasında özel olarak hazırlanmış bölmelerde 59 paket içinde toplam 30 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

