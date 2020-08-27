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Gündem Alfa ile yapılan aramada otobüste 30 kilo eroin bulundu
KOCAELİ

Kocaeli haberleri: 'Alfa' ile yapılan aramada otobüste 30 kilo eroin bulundu

'Alfa' ile yapılan aramada otobüste 30 kilo eroin bulundu

Kocaeli Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince düzenlenen operasyonla durdurulan bir yolcu otobüsünde yapılan aramada 30 kilo 800 gram eroin ele geçirildi. Aracın üst bagaj kısmı ile cam arasında özel olarak hazırlanmış bölmelerde ele geçirilen eroinlerle ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Haber Merkezi DHA
Narkotik köpeği Alfa, özel bölümlerde saklanan uyuşturucuyu buldu.
Narkotik köpeği Alfa, özel bölümlerde saklanan uyuşturucuyu buldu.

İl Emniyet Müdürlüğü’ne bağlı Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerinin yaptığı istihbarat çalışmaları sonucunda, bir yolcu otobüsü ile İstanbul’a uyuşturucu madde götürüleceği bilgisine ulaşıldı.

DHA
Operasyonda ele geçirilen uyuşturucu ile ilgili iki kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucuyu Alfa buldu

Kocaeli il sınırına giren otobüs, ekipler tarafından dün düzenlenen operasyon ile durduruldu. Narkotik köpeği Alfa ile otobüsün içinde yapılan aramada, köpeğin aracın tavan kısmına tepki vermesi üzerine bu kısımda arama yapıldı.

İstanbul’da sahte parfüm operasyonu: Piyasa değeri dudak uçuklattı
FOTOĞRAF 5
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İstanbul Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şube Müdürlüğü ekipleri, sahte parfüm üretimi yaptığı belirlenen şüphelileri teknik ve fiziki takibe aldı.
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Çalışmalarını tamamlayan emniyet ekipleri, 12 Ağustos günü Bahçelievler ve Bağcılar'daki 5 adrese operasyon düzenledi.
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Gerçekleştirilen operasyonlarda 8 bin 218 dolu parfüm, 30 bin 12 etiket, şişe, kapak ve kutu aksesuarı ele geçirildi. Operasyonlarda 4 şüpheli gözaltına alındı.
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Ele geçirilen ürünlerin piyasa değerinin yaklaşık 2 milyon 250 bin lira olduğu öğrenildi.
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Şüpheliler hakkında Sınai Mülkiyet Kanuna muhalefet suçundan işlem yapıldı.
İstanbul’da sahte parfüm operasyonu: Piyasa değeri dudak uçuklattı
İstanbul Bağcılar ve Bahçelievler'de polis tarafından gerçekleştirilen operasyonlarda, piyasa değeri 2 milyon 250 bin lirayı aşan 8 bin 218 şişe sahte parfüm ele geçirildi. Olayla ilgili 4 şüpheli yakalandı.


2 kişi gözaltına alındı

Aracın üst bagaj kısmı ile cam arasında özel olarak hazırlanmış bölmelerde 59 paket içinde toplam 30 kilo 200 gram eroin maddesi ele geçirildi. Olayla ilgili 2 kişi gözaltına alındı.

Uyuşturucuyla yakalanan şüpheliden hadsiz sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın
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Uyuşturucuyla yakalanan şüpheliden hadsiz sözler: Terörist olup bekçilere mermi sıkacaksın
Aksaray'da bekçilerin şüphe üzerine durdurduğu ve üzerinde yapılan aramada eroin, esrar ve Afgan macunu 3 ayrı uyuşturucu madde çıkan şüpheli, “Savcı gelsin, bu bekçilere terörist olacaksın ki mermi sıkacaksın ondan sonra adam olacak” dedi. Bekçiler şüpheliden şikayetçi olurken olayla ilgili soruşturma başlatıldı.


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