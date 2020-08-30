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Kocaeli haberleri: Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt koronavirüse yakalandı

Belediye başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan açıkladı

Koronavirüs salgını tüm dünyada etkisini sürdürmeye devam ediyor. Kocaeli’nin Körfez ilçesi Belediye Başkanı Şener Söğüt, sosyal medya üzerinden yaptığı paylaşımda Covid-19 testinin pozitif çıktığını açıklayarak, vatandaşlardan dua istedi.

Haber Merkezi İHA
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt koronavirüse yakalandı.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt koronavirüse yakalandı.

Geçen yılın sonunda Çin’de ortaya çıkan ve ardından bütün dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.

Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, koronavirüse yakalandı. Gece saatlerinde sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Söğüt, Covid-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı.

Başkan Söğüt açıklamasında, "Değerli dostlarım, bugün hastahanede yaptırdığım Covid-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Hamdolsun, şu an genel sağlık durumum iyi olmakla birlikte on dört gün evimde karantinada gözlem altında olacağım. Dualarınızı eksik etmeyin, Allah’a emanet olun" dedi.

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