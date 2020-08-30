Belediye başkanı koronavirüse yakalandığını sosyal medyadan açıkladı

Geçen yılın sonunda Çin’de ortaya çıkan ve ardından bütün dünyaya yayılan yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını etkisini sürdürmeye devam ediyor.
Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt, koronavirüse yakalandı. Gece saatlerinde sosyal medya üzerinden paylaşım yapan Söğüt, Covid-19 testinin pozitif olduğunu açıkladı.
Başkan Söğüt açıklamasında, "Değerli dostlarım, bugün hastahanede yaptırdığım Covid-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Hamdolsun, şu an genel sağlık durumum iyi olmakla birlikte on dört gün evimde karantinada gözlem altında olacağım. Dualarınızı eksik etmeyin, Allah’a emanet olun" dedi.
Değerli dostlarım,
Bugün, hastahanede yaptırdığım Covid-19 testimin sonucunun pozitif olduğunu öğrendim. Hamdolsun, şu an genel sağlık durumum iyi olmakla birlikte, on dört gün evimde karantinada gözlem altında olacağım.
Dualarınızı eksik etmeyin, Allah’a emanet olun.
Değerli dostlarım,